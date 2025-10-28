Oväntade succén: ”Försöker bara få iväg den”

Tre raka förluster och viktigt möte med Örebro. Då kliver Johannes Kinnvall fram för Brynäs – igen (!).

– Det tar vi såklart, säger backen i TV4 efter första perioden.

När 2025/26 stod runt hörnet var det säkerligen ingen som trodde att Johannes Kinnvall skulle följa SM-finalen med att leda Brynäs interna poängliga. Ändå är det precis där vi hamnat efter 20 minuters spel i ångestmötet med Örebro.



När ingen annan klev fram var det nämligen just Kinnvall som blev tvåmålsskytt i första perioden Mål som skickar upp honom på totalt 15 poäng denna säsong, förbi Jakob Silfverberg.



– Det är väl ingen jätteperiod från vår sida, men vi leder med 2–0, och det tar vi såklart, säger han i TV4 vid 2–0 och fortsätter:

– Första försöker jag bara få iväg snabbt. Jag skriker på Bobby (Trivigno) och han uppfattar mig. Den går in 5-hole, så gör även den andra med mycket skymnning.



Kinnvalls bästa målnotering i SHL är 12 i Timrå IK 2018/19. Nu är han redan uppe på sju, efter drygt 15 spelade matcher. I årets upplaga av Brynäs jagar han nu endast Silfverberg, som hittills gjort åtta mål.



