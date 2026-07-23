Greg Scott blir tränare: "Ovärderlig"

Greg Scott inleder nu sin tränarkarriär.

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I våras kom till slut den punkt många Brynäs IF-supportrar fasat för kring Greg Scott. Spelarkarriären var över, och 38-åringen gick vidare med hela tio säsonger i Gävle-klubbens tröja bakom sig.

Nu, efter det känslofyllda avskedet, står det klart vad nästa kapitel blir för Brynäsprofien.

Det är det kanadensiska juniorlaget Victoria Grizzlies som går ut med nyheten att Greg Scott, spelaren, byts mot Greg Scott, tränaren. I hemstaden Victoria blir kanadensaren nämligen tekniktränare och delvis ansvarig för talangutvecklingen i BCHL-laget.

– Som spelarutvecklare och tekniktränare kommer Greg Scott att jobba nära vår ledarstab. Han kommer att förbättra våra spelares skicklighet och dagliga vanor och jobba med detaljer som krävs för att nå nästa nivå. Hans erfarenhet, professionalism och passion för att utveckla idrottare kommer att vara en ovärderlig tillgång för oss under säsongen, skriver Victoria Grizzlies på sina sociala medier.

Utöver sin tid i Sverige hann Greg Scott med runt 300 AHL-matcher, tre år i KHL, med mer.