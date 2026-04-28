Brynäs höjer sin spelarbudget: ”Naivt att tro det”

Brynäs går åter mot ett plusresultat, men det är långt ifrån fjolårets rekordsumma. Ändå höjer SHL-klubben sin spelarbudget.

– Inte i närheten, säger Håkan Svedman, klubbdirektör, till Gefle Dagblad.

Håkan Svedman om klubbens budget. Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån

Efter fjolårets rekordresultat på över 33 miljoner kronor i vinst står det klart att Brynäs inte kommer att nå samma nivå i år. Detta berättar klubbdirektör Håkan Svedman för Gefle Dagblad efter ett 2025/26 då fjolårets final endast följdes av ett uttåg i kvarten mot Växjö.

– Vi budgeterar aldrig för slutspel. Men vi satte ett mål på en miljon plus och det kommer vi att slå. Vi kommer att göra ett bättre resultat än så, säger Svedman till Gefle Dagblad under tisdagen.

Exakt hur mycket bättre resultatet blir vill klubbdirektören inte gå in på, men han betonar att det inte är i närheten av fjolårets siffror.

– Nja… Om jag skulle säga mycket mer nu, då skulle folk tro att vi ska göra trettio miljoner igen. Det gör vi inte. Det finns inte i närheten. Men däremot så gör vi ett betydligt bättre resultat än den miljonen.

Brynäs höjer sin spelarbudget

Under säsongen höjde klubben sin maxkapacitet i arenan från 7 909 till 8 240. Svedman säger att publikutvecklingen har överträffat förväntningarna efter en säsong med ett publiksnitt på 7 858. Han är dock tydlig med att Brynäs inte har råd att spendera fritt, trots ett bra ekonomiskt läge.

Däremot bekräftar han att spelarbudgeten höjs till runt 60 miljoner kronor.

– Spelarbudgeten kommer att öka ytterligare. Vi behöver säkerställa att det finns förutsättningar att komma topp 6, för att ha chans att vinna guld. Och då behöver man lägga en ekonomisk spelarbudget som ligger topp sex också för att nå dit. Det är naivt att tro att man kan gång på gång komma väldigt högt placerat och ha en låg spelarbudget, säger han till GD.