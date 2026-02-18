Brynässtjärnan på is igen efter operationen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Sedan 1 november har Brynäs behövt klara sig utan Christian Djoos efter att han genomfört ett ingrepp i höften.

Nu, drygt 3 månader senare är backen tillbaka på is, meddelar Gefle Dagblad.

Christian Djoos tillbaka på is

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån

18 matcher och 3 poäng (0+3) blev det för Brynäs Christian Djoos innan han tvingades avbryta säsongen. Klubben meddelade att backen behövde genomgå en nödvändig höftoperation. Redan efter hans ingrepp konstaterade föreningen på sin hemsida att Djoos blir borta resten av säsongen.

För första gången sedan operationen var 31-åringen ute på isen igen. Gefle Dagblad som liverapporterar Brynäs träning under onsdagen uppgav att Djoos var på isen och testade skridskorna.

Eftersom att backen blir borta från spel säsongen ut var han inte med i någon laguppställning under träningen utan stod med på frånvarolistan, där även Nicklas Bäckström, Axel Andersson, Michal Kempny och Damian Clara gjorde honom sällskap. Den sistnämnda kommer hem från Milano ikväll, vilket gör det möjligt att han är med i morgondagens match.

Imorgon drar SHL-säsongen igång efter OS-uppehållet. För Brynäs del väntar en hemmamatch när Djurgården kommer och gästar. Ett jagande stockholmslag som endast är två poäng bakom tabellsjuan Brynäs.

Source: Christian Djoos @ Elite Prospects