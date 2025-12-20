”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Brynäs har fått klara sig utan Christian Djoos sedan 1 november på grund av skada. Nu slår klubben fast att det inte blir något mer spel denna säsong.

– Det här var ett nödvändigt ingrepp, säger Brynäs sportchef Johan Alcén.

Christian Djoos blir borta resten av säsongen. Foto: Bildbyrån/Jens Carlsson.

Sedan återkomsten från Schweiz inför förra säsongen har saker och ting inte riktigt gått som planerat för Christian Djoos. Då var det en knäskada som satte stopp för fler grundseriematcher än 28 och till i år har problem med höften hållit honom borta sedan 1 november.

Nu kommer Brynäs med ett tydligt besked kring sin back efter en operation under fredagen.

”Christian Djoos har igår genomfört ett lyckat ingrepp i höften som kommer att hålla honom borta från spel. Han blir borta den återstående delen av säsongen”, skriver man på sin hemsida under lördagen.

– Först och främst önskar vi Christian en bra rehabilitering och snabb återkomst på isen. Det här var ett nödvändigt ingrepp, säger Brynäs sportchef Johan Alcén i pressmeddelandet.

Det hela kommer kort efter att både Erik Källgren och Simon Bertilsson gjort comeback, men slår fast att Djoos återigen stannar på ett fåtal matcher efter återkomsten. Denna säsong blev det 18 matcher och tre assist.

Den tidigare NHL-backens kontrakt med Brynäs är skrivet till 2029.

Source: Christian Djoos @ Elite Prospects