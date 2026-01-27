Rögles glädjebesked – efter skadorna

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Under lördagsmatchen mellan Rögle och Skellefteå tvingades Filip Johansson och Leon Bristedt kliva av. Nu redogör Helsingborgs Dagblad att läget i Ängelholmsklubben, ser ljust ut.

Rögles Leon Bristedt som utgick skadad senast, närmar sig nu spel. Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån

Mitt i helgens match, där Rögle besegrade Skellefteå, tvingades forwarden Leon Bristedt att bryta mellan andra och tredje perioden. Nu kommer styrkebesked, Bristedt kan vara spelklar inför torsdagen hemmamatch, när Rögle gästas av Djurgården.

– Han kommer att gå för fullt (onsdag) om det inte dyker upp något bakslag, men det kändes jättebra för honom i dag, berättar Rögles fysioterapeut Sven Thomsson till Helsingborgs Dagblad.

Även Filip Johansson, som lämnade matchen i förtid på grund av en smäll, uppges göra framsteg i sin rehabilitering.

– Filip gör framsteg, han blir bättre och bättre. I morgon (onsdag) går han på is med laget. Men vi räknar inte med honom på torsdag, det är fjorton omgångar kvar och finns ingen anledning att stressa, säger Thomsson.

Flera spelare som närmar sig comeback

Rögle har haft det tufft med frånvarolistan. Nu meddelar Helsingborgs Dagblad att ytterligare spelare är påväg tillbaka. Efter fyra matchers frånvaro är Josh Dickinson redo för spel igen. Linus Sandin, som varit sjuk, är också tillbaka och kör full träning. Däremot blir Mattias Göransson fortsatt borta en tid, men lagkaptenen Anton Bengtsson gör framsteg i sin rehabilitering.

– Det är lite dag för dag gällande Anton. Vi låter läkningen få ta sin tid. Vi får bromsa honom lite och vara förståndiga, säger lagets fysioterapeut Sven Thomsson.

Rögle ligger på en tredjeplats i SHL för tillfället, där det återstår 13 matcher av grundserien. På torsdag väntar en hemmamatch för Rögle mot Djurgården, ett gästande lag som jagar en slutspelsplats.