Leon Bristedt straffades med två matchers avstängning efter en slashing mellan benen på Skellefteås Pär Lindholm.

Det är femte gången forwarden straffats av disciplinnämnden sedan januari 2019 – ett mönster som han nu menar att han försöker arbeta bort.

– Det är klart någonting jag jobbar vidare på, säger han till Helsingborgs dagblad.

Leon Bristedt. Foto: Mathilda Schuler/Bildbyrån.

Rögle har vunnit de två senaste matcherna mot Luleå och Leksand, sedan förlusten mot Skellefteå. Leon Bristedt har dock fått fira vinsterna från läktaren, eftersom han blev avstängd för en slashing under matchen mot västerbottningarna.

Forwarden är nu tillgänglig för spel efter att ha avtjänat sin avstängning, och kommer till spel i nästa match mot bottenlaget Linköping. Avstängningen var dock en i raden av flera stycken. Bristedt har nämligen straffats fem gånger av disciplinnämnden sedan 2019.

30-åringen menar nu att avstängningarna är en naturlig följd av hans spelstil.

– Det kommer att hända, det är den typen av spelare jag är, säger han till Helsingborgs dagblad.

”Ibland går det över gränsen”

Bristedt arbetar dock med att försöka hitta balansen mellan intensitet och regelvidrighet.

– Det är klart att jag inte vill åka runt och slå folk mellan benen. Det är inget beteende jag ska fortsätta med. Jag är också den spelaren jag är på grund av min energi och min aggressivitet och ibland går det över gränsen. Det är klart någonting jag jobbar vidare på, men jag lägger inte för stor vikt vid det.

– Det är en process som jag inte känner att jag behöver prata om här, utan någonting vi jobbar med internt, avslutar han.

Source: Leon Bristedt @ Elite Prospects