Brian O’Neill älskar att möta Brynäs. Efter att ha gjort elva poäng på sex finalmatcher gjorde han ikväll 3+1 (!) när Luleå återigen mötte Brynäs och vann med 7-5.

– Finns det superlativ så det räcker, frågar sig Erik Gustafsson.

– Det har alltid gått bra här, konstaterar O’Neill själv.

Han gjorde 5+6 på fem finalmatcher mot Brynäs. Och adderar vi kvällens 3+1 kan vi räkna ihop att Brian O’Neill gjort smått bisarra 8+7 på de sju senaste matcherna mot Brynäs.

En siffra han själv har svårt att hantera när han får göra.

– Wow, utbrister han när han får höra om den galna statistikraden.

– Det är…ska jag vara ärlig är det här bara en sån arena där jag är väldigt bekväm med ljuset, med isen…Det har egentligen inget att göra med atmosfären eller så men det har alltid gått bra här. Jag älskar isen. Det är väldigt kul.

Jag gissar att du har ganska bra minnen från slutspelet.

– Ja, det kommer jag alltid ha. Det kommer jag komma ihåg resten av livet. Det är ett klasslag med många väldigt bra spelare och en väldigt bra coach. Jag hade Niklas (Gällstedt) i Zug och han ställer alltid ett förberett lag på isen.

Han försökte väl värva dig till Brynäs också?

– Det blev aldrig…Det har blivit lite överdrivet. Men jag vill helst inte prata om det. Det jag kan säga är att han är en klasscoach.

Brian O’Neills superstart i Luleå

O’Neill har inlett säsongen med 3+3 på två matcher och slog ikväll till med ett hattrick när Luleå vände 0-4 till seger 7-5 mot Brynäs.

– Jag tror att jag senast gjorde hattrick mot CSKA Moskva när jag spelade i KHL. Men jag ska inte sväva iväg, även om det är speciellt att göra ett hattrick. Speciellt på bortaplan, berättar 37-åringen.

– Jag var på rätt plats vid rätt tidpunkt. Lite som Filip (Eriksson) när han gjorde hattrick i första matchen. Det första målet har jag tur att pucken studsar på någons huvud, tror jag. Andra målet är det Isac (Hedqvist) som slår en grym passning bakom mål och sen på tredje målet är det Filip som tar rätt beslut och skjuter på målvaktens skridsko och sen har jag lite tur med studsen igen.

Efter matchen hyllades O’Neill också stort av lagkaptenen Erik Gustafsson.

– Finns det superlativ så det räcker? Han är en grym ledare och en grym människa. Att han är en grym hockeyspelare – det ser ju alla. Men jag imponeras mest av hans ledaregenskaper och drivet han har på träning till vardags. Han kommer in och driver gruppen och vill verkligen vinna. Det är kul att ha honom i vårt lag.

– Han är det där proffset som älskar hockey och han är väldigt hockeysmart. Han ger trygghet till sina lagkamrater och kedjekamrater och är noggrann. Alla behöver en sådan spelare.