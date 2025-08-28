Stjärnan vill stanna: ”Skulle vara svårt för mig att lämna”

Brian O’Neills kontrakt med Luleå löper ut efter säsongen.

Veteranen hoppas dock på en fortsättning med regerande mästaren.

– Det skulle vara svårt för mig att lämna Luleå Hockey efter det jag har varit med om här, säger han till NSD.

Brian O’Neill.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Brian O’Neill värvades på ett tvåårskontrakt till Luleå inför förra säsongen och fick under sin debutsäsong i Sverige och SHL uppleva ett SM-guld. Efter den kommande säsongen går 37-åringens kontrakt ut – men den amerikanske centern ser inte slutet på sin hockeykarriär ännu.

– Att jag börjar komma upp i åren är samtidigt något jag tänker på, säger O’Neill till NSD.

– Fast så länge jag har motivationen som krävs för att göra jobbet under sommaren är det lugnt och jag är övertygad om att jag har två eller tre riktigt bra säsonger till i mig efter den här.

Vill stanna i Luleå: ”Förändrade mig och mitt liv”

O’Neill kan tänka sig att stanna och avsluta karriären i Luleå – en klubb han fått en speciell relation till efter en säsong i Norrbotten.

– Det vi fick uppleva den första maj förändrade mig och mitt liv. Jag tänker på det varenda dag. Jag trodde aldrig att jag skulle fästa mig vid en annan klubb på det här sättet efter min tid i Jokerit och det skulle vara svårt för mig att lämna Luleå Hockey efter det jag har varit med om här. Det var coolt att se hur mycket guldet betydde för alla och supportrarna har behandlat mig med respekt och varit oerhört stöttande, säger O’Neill.

Under sin debutsäsong i Luleå producerade veteranen 38 poäng (13+25) på 51 grundseriematcher, innan han stod för ytterligare 16 poäng (6+10) på 17 slutspelsmatcher under Luleås resa till SM-guldet.