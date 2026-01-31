Hela arenan utrymdes: ”Utlöstes av diskmaskin”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Fyra timmar innan nedsläpp hände det första gången. Sedan ringde Monitor ERP Arenas brandlarm igen – mitt under mötet mellan Brynäs och Skellefteå.

Brynäs–Skellefteå-matchen avbruten i andra perioden. Foto: Bildbyrån/Aron Broman (montage).

GÄVLE/STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var i mitten av den andra perioden mellan Brynäs och Skellefteå som brandlarmet ljöd. Plötsligt fick publika söka sig till nödutgångarna, och spelarna kliva av isen.

Men det var inte första gången under lördagen som det hände.

– För andra gången i dag utlöses brandlarmet i Monitor ERP arena i Gävle. Förra gången var det nästan fyra timmar före match. Vi var här i god tid, säger TV4:s Lasse Granqvist i sändnignen.

– Nu har man lyckats få brandlarmet att slå av. Det ska ju gå av om det är skarpt läge. Man kan inte hålla på att skicka igång det om det inte är det. Nu måste vi ta ställning till hur vi gör i det här läget. Ska vi också evakuera eller ska vi vara kvar, fortsatte han.

Anledningen: Utlöstes av en diskmaskin

Publiken hann dock knappt ut innan det var dags att gå in igen. I samband med att publiken som inte hade hunnit ut i arenan fick order om att återvända till läktaren hördes också sirener från en tillkallad brandkår. En ytterst liten andel av de drygt 8000 åskådarna på plats i arenan hade hunnit ut vid tillfället, beroende på långa köer vid nödutgångarna.

– Skälet till att brandlarmet utlöstes i arenan var en diskmaskin som orsakade larmet. Det har med nybyggnationer att göra, man har gjort loge-avdelningar och annat i arenan. Jättefint gjort, men uppenbarligen inte kalibrerat med brandlarmet, förklarar Granqvist när alla var på plats.

Skellefteås Victor Stjernborg gav även sin syn i TV4 vid 1–1-läget.

– Det är såklart, vi var inte beredd på att brandlarmet skulle gå mitt i perioden. Men det passar oss bra. Vi får börja om lite och komma tillbaka som vi spelade i första, säger han.

Kort efter att publiken uppmanades att ta sina platser igen kom spelarna ut på isen och matchen kunde återupptas efter ett inte allt för långt avbrott.