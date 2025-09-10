Bobby Trivigno har varit skadad under hela försäsongen. Men nu är forwarden redo för spel – med bara dagar kvar till premiären.

– Nu är det väl upp till mig och tränarna att bestämma var jag passar in i laget, säger amerikanen till Gefle-Dagblad.

Bobby Trivigno har varit skadad – men är nu tillbaka till premiären.

Foto: Jens Carlsson / Bildbyrån.

Brynäs har ett angenämt problem på forwardssidan inför lördagens premiär. Under försäsongen har Bobby Trivigno varit skadad där bland annat Lucas Pettersson har kommit in och tagit för sig. Inför lördagen är däremot 26-åringen redo.

Det efter att inte ha spelat på hela försäsongen.

– Ja, jag tycker att jag är redo. Det kommer bli speciellt att öppna säsongen här hemma mot Växjö. Nu är det väl upp till mig och tränarna att bestämma var jag passar in i laget, säger han till Gefle-Dagblad.

Ljumsken har krånglat

Under tisdagens träning bildade Bobby Trivigno kedja med Gustav Hillström och Oskar Lindblom. Samtidigt saknades fyra forwards som var på plats i Stockholm för SHL:s upptaktsträff.

Förra säsongen stod han för 31 poäng, varav 17 mål, i SHL. Under försäsongen har han däremot varit skadad och inte riktigt vetat när det skulle vara dags för en comeback. Det har handlat om en ljumskskada.

– Det är ju inte som ett benbrott eller liknande, där man vet ungefär hur lång tid det tar. Det har varit svårt att sätta en tydlig tidsplan, bara dag till dag.

Source: Bobby Trivigno @ Elite Prospects