Succéspelaren fortfarande skadad: ”Inte blivit riktigt bra”

Bobby Trivigno spelade med smärtlindring under SM-slutspelet.

Nu dras Brynäs succéspelare med skadebekymmer och har ännu inte varit på is med laget.

– Mitt huvudmål är att vara tillbaka till seriepremiären, säger han till Gefle Dagblad.

Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

Bobby Trivigno skadade ljumsken tätt inpå slutspelet, men kunde spela med smärtlindring under vårens SM-slutspel där Brynäs tog sig hela vägen till SM-final.

Det tog ut sin rätt på amerikanen, som ännu inte återhämtat sig från skadan. Forwarden har ännu inte kunnat träna på is med Brynäs inför den kommande säsongen.

– Nej, det har inte blivit riktigt bra i ljumsken, vilket har gett en del följdproblem till höfterna bland annat. Men det går åt rätt håll. Jag förstod när jag återvände att jag inte skulle kunna träna på is under försäsongen, säger han till Gefle Dagblad.

”Blev inte så bra som jag hade hoppats”

Trots vila och återhämtning under sommaren har skadan inte läkt.

– Det var lite svårt när jag var långt från de personerna här i vårt medicinska team som känner min kropp. Det blev inte så bra som jag hade hoppats. Men jag tycker att det går åt rätt håll i alla fall. Jag har byggt på mig muskler under sommaren och kan träna i gymmet. Men jag vill vara hundra procent innan jag går på is med laget, säger han.

Siktar på spel i premiären

Målsättningen är att vara i spelbart skick lagom till SHL-premiären mot Växjö den 13 september.

– Det är över fyra veckor dit, så det finns tid. CHL i all ära, men det är seriespelet i SHL som är det viktigaste, så jag tänker inte stressa fram något under den här månaden, säger Trivigno.

Bobby Trivigno hämtades in till Brynäs från AHL-klubben Hartford Wolf Pack inför förra säsongen och noterades för totalt 20 mål, varav 17 i grundserien, under sin debutsäsong. Totalt producerade han 31 poäng i grundserien och fem poäng i slutspelet för Brynäs.