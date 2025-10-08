Under onsdagen förberedde sig HV71 inför ett viktigt möte med Luleå. Då avbröt Anton Blomqvist plötsligt träningen för att ryta ifrån.

”Where is the fucking mindset?”, hördes från huvudtränaren, enligt Jönköpings-Posten.

Anton Blomqvist. Foto: Bildbyrån/Carl Sandin (montage).

Även om segrar mot både Leksand och Färjestad stabiliserat saker och ting lite grann är det fortsatt pressat i HV71. SHL-jumbon har inte tagit poäng i några andra matcher i inledningen och står nu inför en bortaresa till både Norrbotten och Västerbotten. En resa som kommer att göras med hårda ord färskt i minnet.



Efter onsdagens träning i Husqvarna Garden rapporterar nämligen Jönköpings-Posten att huvudtränaren Anton Blomqvist rutit ifrån rejält.



35-åringen ska ha varit missnöjd med sina spelare och kallat samtliga till sig genom att både kasta iväg sin klubba och blåsa ordentligt i visselpipan. ”Where is the fucking mindset?”, var sedan orden som tydligt hördes när ”Blomman” började förklara, rapporterar tidningen.



När tränaren hunnit lugna sig utvecklar han för JP.



– Någonstans behöver vi bestämma oss för hur vi ska agera i vissa situationer. Vi har pratat om det länge nu. Det är mycket som är bra, men sedan är det några få saker som behöver bli väldigt mycket bättre och det behöver bli bättre nu, säger han.

Olle Alsing: ”Vi vet var målen görs”

Lagkaptenen Olle Alsing ger sedan även sin version.



– Att vi måste få in mer folk på mål (det Blomqvist ville förmedla). Vi vet var målen görs och det är oftast framför mål och då behöver man vara där, då kan man inte stå kring sargerna eller i hörnet. In med gubbar framför mål och så kan vi backar skjuta lite mer också, säger han till JP.



Även Luleå, som väntar under torsdagens omgång, har gått tungt 2025/26. De regerande mästarna har endast plockat nio poäng på nio omgångar och kan därmed bli neddragna i en kvalkamp om HV71 vinner. Däremellan finns även Örebro och Linköping.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects