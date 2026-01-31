Fick sista ordet – i Malmö: ”Det var väl ödet”
Följ HockeySverige på
Google news
”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu
Det blev heta känslor när Daniel Marmenlind ställde upp i Malmö igen – i en Djurgården-tröja. Men i slutändan fick målvakten det sista ordet över en frustrerad Lauri Pajuniemi.
– Det är klart att det är skönt att vinna igen, och mot rätt motstånd också, säger han i TV4 efter 5–2-matchen.
Djurgården såg ut att komma långt in under skinnet på Malmös Lauri Pajuniemi under lördagens möte i SHL.
Redan i den första perioden hade Malmö-stjärnan hamnat i fokus när han gick på Joe Snively i ett bråk, för att sedan rikta handgester på väg ut mot utvisningsbåset. Och i tredje drog det sedan igång igen med dubbla situationer.
Vid den första av dessa stod Jane Kuokkanen upp för sin lagkamraten efter en armbåge mot huvudet på Pajuniemi, från DIF:s Hugo Blixt.
– Pajuniemi åkte på en körare helt klart. Det är en armbåge från Blixt. De kvittar det här, och vad hemmapubliken tycker om det är uppenbart, sa TV4:s Åke Unger vid händelsen i tredje som publiken villa ha ett större straff för.
Rev av hjälmen: ”Alldeles uppenbart”
Inom kort satt även Pajuniemi i båset igen. Denna gång efter en situation i mittzon.
– Han river av hjälmen på Colby Sissons, det är alldeles uppenbart och tydligt, säger Åke Unger.
Genom Anton Frondell hade Djurgården säkrat en 3–2-ledning inför sista 20, men det var tydligt att man inte uppskattade Pajuniemis sätt att ta ut frustrationen.
Marmenlind om revanschen: ”Det var väl ödet”
Djurgården hade även valt att ställa Daniel Marmenlind i mål, som därmed spelade sin första match mot Malmö, efter flytten därifrån. Att det dessutom blev en seger gjorde det extra speciellt då målvakten inte fått uppleva det i DIF innan idag.
– Det är fruktansvärt skönt just nu. Den satt långt inne. Det är klart att det är skönt att vinna igen, och mot rätt motstånd också, säger han i TV4 och fortsätter.
– Jag hade fått en vinst tidigare, men det är små marginaler i den här sporten. Nu kom den idag, och det var väl ödet kanske.
Slutsiffrorna skrevs till 5–2 för Djurgården efter sena mål av Salsten och Snively. Det sista i tom bur.
Den här artikeln handlar om: