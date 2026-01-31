Fick sista ordet – i Malmö: ”Det var väl ödet”

Det blev heta känslor när Daniel Marmenlind ställde upp i Malmö igen – i en Djurgården-tröja. Men i slutändan fick målvakten det sista ordet över en frustrerad Lauri Pajuniemi.

– Det är klart att det är skönt att vinna igen, och mot rätt motstånd också, säger han i TV4 efter 5–2-matchen.

Daniel Marmenlind, Djurgården, och Lauri Pajuniemi möttes igen i Malmö. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Djurgården såg ut att komma långt in under skinnet på Malmös Lauri Pajuniemi under lördagens möte i SHL.

Redan i den första perioden hade Malmö-stjärnan hamnat i fokus när han gick på Joe Snively i ett bråk, för att sedan rikta handgester på väg ut mot utvisningsbåset. Och i tredje drog det sedan igång igen med dubbla situationer.

Vid den första av dessa stod Jane Kuokkanen upp för sin lagkamraten efter en armbåge mot huvudet på Pajuniemi, från DIF:s Hugo Blixt.

– Pajuniemi åkte på en körare helt klart. Det är en armbåge från Blixt. De kvittar det här, och vad hemmapubliken tycker om det är uppenbart, sa TV4:s Åke Unger vid händelsen i tredje som publiken villa ha ett större straff för.

Rev av hjälmen: ”Alldeles uppenbart”

Inom kort satt även Pajuniemi i båset igen. Denna gång efter en situation i mittzon.

– Han river av hjälmen på Colby Sissons, det är alldeles uppenbart och tydligt, säger Åke Unger.

Genom Anton Frondell hade Djurgården säkrat en 3–2-ledning inför sista 20, men det var tydligt att man inte uppskattade Pajuniemis sätt att ta ut frustrationen.

Marmenlind om revanschen: ”Det var väl ödet”

Djurgården hade även valt att ställa Daniel Marmenlind i mål, som därmed spelade sin första match mot Malmö, efter flytten därifrån. Att det dessutom blev en seger gjorde det extra speciellt då målvakten inte fått uppleva det i DIF innan idag.

– Det är fruktansvärt skönt just nu. Den satt långt inne. Det är klart att det är skönt att vinna igen, och mot rätt motstånd också, säger han i TV4 och fortsätter.

– Jag hade fått en vinst tidigare, men det är små marginaler i den här sporten. Nu kom den idag, och det var väl ödet kanske.

Slutsiffrorna skrevs till 5–2 för Djurgården efter sena mål av Salsten och Snively. Det sista i tom bur.