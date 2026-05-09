24-årige Topi Niemelä blir kvar i SHL efter Malmö-tiden. Den finske backen förstärker nykomlingarna Björklöven.

Topi Niemelä skriver på för Björklöven. Foto: Bildbyrån (montage).

15 spelare på kontrakt, varav endast tre backar. Detta har varit Björklövens verklighet – fram till idag.

Under lördagen presenterar sportchef Per Kenttä en spännande värvning i form av 24-årige Topi Niemelä. Den NHL-draftade backen som anslöt till Malmö inför 2025/26, stannar därmed kvar i SHL.

– Jag kan inte vänta att träffa er. Jag är väldigt exalterad, säger han själv i ett uttalande.

– Med sin fina rörlighet och höga grundnivå i spelet har han redan många kvaliteter på plats – och med en SHL-säsong i ryggen tror vi att Topi kan ta ytterligare kliv i sin utveckling och ta en viktig roll i vårt lag kommande säsong, säger tillägger Kenttä på lagets sajt.

Topi Niemelä slog igenom tidigt i moderklubben Kärpät och spelade dubbla JVM innan första chansen i Nordamerika. Två hela säsonger i Toronto Maple Leafs organisation utan en NHL-debut ledde sedan till Malmö och SHL. 18 poäng (4+14) på 52 grundseriematcher, samt ytterligare tre i slutspelet, blev hans facit. Nu förstärker han en nykomling som längtat efter att spela i högsta serien i 25 år.

Source: Topi Niemelä @ Elite Prospects