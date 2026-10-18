Björklöven-quizet: Hur bra koll har stjärnorna?

Vem kan mest om Björklöven?

Foto: Elias Johanson och Bildbyrån.

Vem är spelaren i Björklövens nuvarande trupp som tagit OS-guld, och vilken position hade Per Kenttä som spelare?

För vissa av Umeå-klubbens egna fans kanske frågorna är lätta att svara på, men hur ser kunskapen egentligen ut hos spelarna själva? När hockeysverige.se ställde Oscar Tellström och Lucas Ekeståhl Jonsson mot väggen inför SHL-säsongen, var dessa ett par av frågorna i en quiz-duell med en tydlig vinnare.

– Jag får väl säga Lucas Wallmark... nej, det är Frans (Tuohimaa), gissar Tellström.

Se hela quizet på YouTube eller i videospelaren ovan!