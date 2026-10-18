SHL

Björklöven-quizet: Hur bra koll har stjärnorna?

Publicerad 18 oktober 2026 15:39
Elias Johanson
Elias Johanson
Martin Jansson
Martin Jansson
Redaktör och reporter
Följ HockeySverige påGoogle news

Vem kan mest om Björklöven, Oscar Tellström eller Lukas Ekeståhl Jonsson? Hockeysverige.se ställde SHL-spelarna mot varandra i en quiz-duell för att svara på frågan.
– Han känns som en riktig vänsterback, säger en av SHL-spelarna.

Vem kan mest om Björklöven?
Vem kan mest om Björklöven?
Foto: Elias Johanson och Bildbyrån.

Vem är spelaren i Björklövens nuvarande trupp som tagit OS-guld, och vilken position hade Per Kenttä som spelare?

För vissa av Umeå-klubbens egna fans kanske frågorna är lätta att svara på, men hur ser kunskapen egentligen ut hos spelarna själva? När hockeysverige.se ställde Oscar Tellström och Lucas Ekeståhl Jonsson mot väggen inför SHL-säsongen, var dessa ett par av frågorna i en quiz-duell med en tydlig vinnare.

– Jag får väl säga Lucas Wallmark... nej, det är Frans (Tuohimaa), gissar Tellström.

Se hela quizet på YouTube eller i videospelaren ovan!

Den här artikeln handlar om:

IntervjuIF BjörklövenLucas Ekeståhl Jonsson