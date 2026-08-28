Nollade ärkerivalen: "Vig som en yoga-instruktör"

Lassi Lehtinen spikade igen mot Skellefteå.

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Ända sedan IF Björklöven säkrade uppflyttningen till SHL har många sett fram emot rivalmötena med Skellefteå AIK. Det var dock inte under försäsongen inför 2026/27 som många såg detta framför sig. I och med att traditionen nu förlängs såg också båda lagens supporterklubbar till att ta ställning inför fredagens nedsläpp. Det i form av en bojkott.

– Vi kommer inte att åka ner på träningsmatchen eftersom vi anser att den inte borde spelas nu när "Löven" tyvärr gått upp, sa Skellefteå supporterklubb North Powers ordförande Jonas Marklund till Norran .

– Ur mitt perspektiv som tränare så är egentligen alla matcherna mot bra motstånd med korta restider bra, svarade sedan Björklövens assisterande tränaren Daneil Rahimi i Västerbottens-Kuriren.

Men match blev det ändå uppe i Västerbotten.

Väl där ute skulle man dock kunna tro att det skulle se annorlunda ut med tanke på att det var de regerande svenska mästarna mot nykomlingarna, uppflyttade från Hockeyallsvenskan.

Hyllas stort: "Vig som en yoga-instruktör"

Skellefteå hade absolut flertalet chanser, men efter 60 minuters hockey klev ändå Lassi Lehtinen av isen med en hållen nolla. Målet som säkrade 1–0-segern för Björklöven gjorde i den andra perioden, när Emil Alba hittade in till Joel Mustonen framför mål. Strauss Mann skymdes i skottögonblicket och nätet rasslade med 26.49 på klockan.

Björklövens värvning av Lassi Lehtinen, till denna säsong, väckte starka reaktioner. Då med ord om det tunga året i HV71. Ändå står nu finländaren som hyllad hjälte efter att han nollat Skellefteå under försäsongen, och det med totalt 31 räddningar.

Ett av Skellefteås bästa lägen kom med cirka två minuter kvar, men även då sträckte Lehtinen ut benskyddet och räddade.

– Han tar den där. Vig som en yoga-instruktör när han ser till att de fortfarande leder här, Björklöven. Precis på överkanten av benskyddet. Det är inte med mycket, men det räcker, säger TV4:s kommentator Albin Skur i sändningen.

Björklöven – Skellefteå: 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

Björklöven: Joel Mustonen.

Skellefteå: