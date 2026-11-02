Beskedet: Stjärnan är tillbaka på is

Marcus Johansson var tillbaka på is under måndagen. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÅN

Det var redan i slutet av september som Marcus Johansson skadade sig i matchen mot Rögle BK hemma i Löfbergs Arena.

– Han kommer nu att påbörja sin rehabträning och vi hoppas ha honom tillbaka i spel under december månad, sa Mattias Hell i Färjestad BKs medicinska team till klubbens hemsida några dagar efter skadan.

Johansson tillbaka på is

Som om Färjestads-supportrarna inte har nog att glädjas åt den otroliga säsongsinledningen, nu kommer dessutom beskedet att Marcus Johansson är tillbaka på is.

Under måndagen var han med under lagets träningspass, rapporterar NWT .

– Ett steg till att komma tillbaka till matchform är ju att kliva på is med laget. Jag vill inte hoppa för långt fram i tiden så, men det var kul att ha honom med oss idag. Härligt att se honom här ute med skridskor på och köra, säger Cam Abbott till NWT.

Om stjärnans comeback är närmare än tänkt är däremot fortfarande oklart.

Ingen skada på kaptenen

Färjestad har varit väldigt hemlighetsfulla kring flera spelares status den senaste tiden. Bland annat gjorde Victor Ejdsell comeback i helgen, trots att han inte tärnat med laget på ett tag. I matchen mot Brynäs IF i torsdags klev dessutom Linus Johansson av. Men någon skada var det aldrig tal om.

– Han var bara sjuk, så ingen skada där. Men vi vill inte ger info till våra motståndare, säger Abbott.