Beskedet: Roger Rönnberg värvar SHL-stjärna

Ty Rattie, 32, lämnar Linköping HC med omedelbar verkan.

Stjärnforwarden har haft en synnerligen tuff säsong – och lämnar nu för spel i Roger Rönnbergs schweiziska klubb.

– Det är naturligtvis ett tråkigt beslut, säger LHC:s sportchef Peter Jakobsson.

Ty Rattie har spelat klart i LHC. Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån

165 poäng på fyra säsonger. Kanadensaren Ty Rattie var i flera år en ledande spelare i SHL för Linköping HC och räknades in som en nyckelspelare inför den innevarande säsongen. Men under Mikael ”Musse” Håkansons ledning har han i stället blivit en mindre uppskattad spelare.

Han har fått spela längre ner i hierarkin och bara registrerat sex poäng varav fem mål på 30 matcher. Han har till och med funnit sig petad i en del matcher.

Går till Rönnbergs klubb

Nu står det klart att Ty Rattie släpps av LHC och att ny klubbadress blir schweiziska Fribourg-Gotteron. Därmed blir han ett tillskott för Roger Rönnberg med omedelbar verkan.

– Det är naturligtvis ett tråkigt beslut, men vi har haft en ömsesidig dialog och kommit fram till att detta är det bästa för båda parter. Ty är en spelare som vill spela högre upp i hierarkin, och i nuläget kan vi inte erbjuda honom den möjligheten, säger Peter Jakobsson i ett pressmeddelande.

