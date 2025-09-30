Oscar Lawner och Linköping går skilda vägar.

Det meddelar SHL-klubben via sin hemsida.

– Vi är alla inblandade överens om att det här är bäst för Oscars framtida karriär med tanke på nuvarande konkurrens i truppen, säger sportchefen Peter Jakobsson.

Oscar Lawner.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Oscar Lawner fick bara 32 sekunders istid i helgens SHL-möte med Malmö och bänkades helt och hållet i matcherna mot Rögle och Djurgården.

Nu meddelar Linköping att forwarden och klubben går skilda vägar.

– Tyvärr så har vi inte kunnat erbjuda den speltid som Oscar vill och behöver ha för att fortsätta utvecklas som hockeyspelare. En ung, seriös och mycket professionell individ som har skött sig exemplariskt och som behöver spela mycket hockey. Vi är alla inblandade överens om att det här är bäst för Oscars framtida karriär med tanke på nuvarande konkurrens i truppen. Med det sagt vill vi önska honom ett stort lycka till framöver, säger sportchefen Peter Jakobsson till klubbens hemsida.

Uppgifter: Klar för Västerås

Lawner värvades till till Linköping av Jakobsson från sportchefens tidigare klubb Färjestad inför fjolårssäsongen, där han stod för ett mål (1+0) på 36 SHL-matcher. Den här säsongen har det inte blivit några poäng för den 24-årige forwarden.

– Det känns vemodigt att lämna en så fin grupp och förening som Linköping Hockey Club. Jag har trivts väldigt bra i gruppen och med folk runt omkring föreningen, men känner själv att jag är i en ålder där jag måste tänka på vad som är bäst för min hockeykarriär – och då känns det här som det rätta beslutet. Till sist vill jag passa på att tacka laget, supportrarna och alla runt föreningen för stödet och tiden här, säger Lawner i ett uttalande på klubbens hemsida.

Enligt Expressen blir nästa klubbadress Västerås för Oscar Lawner.