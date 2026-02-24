Beskedet: De är fortsatt borta från spel

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Örebros frånvarolista har varit blandad med skador och sjukdom.

Nu kommer glädjande besked för klubben med flera spelare tillbaka på träning. Dock saknas fortfarande Sampo Ranta och Teemu Turunen.

– Jag skulle tro att de kommer vara i spelskick nästa vecka, säger Niklas Eriksson till NA.

Teemu Turuen och Sampo Ranta är fortsatt borta från spel. Foto: Johan Bernström / Bildbyrån

Örebro står inför en viktig slutspurt på säsongen där man just nu har samma antal poäng som HV71 nere på kvalplats. Nu kommer en uppdatering från Nerikes Allehanda som frånvaro-läget inför bortaresan till Skåne.

Enligt tidningen var både Kalle Kossila och Peter Seppälä, efter sjukdom, tillbaka på träning under tisdagen, medan Juuso Vainio deltog efter en skada. Fortsatt borta från spel är dock både Teemu Turunen och Sampo Ranta. I denna duons fall ser det dock ljust ut – trots frånvaro från träning.

– Kalle tillbaka, Juuso tillbaka och ”Seppo” också. Det är bra att vi får tillbaka spelare, säger huvudtränare Niklas Eriksson till NA och fortsätter om Turunen och Ranta.

– Det ser bättre och bättre ut. De har tränade i dag med Sam (Masih, rehabansvarig) innan den gemensamma träningen. De är på gång att kunna vara med och då ha gul tröja. Vi hoppas det, uppger Eriksson till tidningen.



Att träna med gul tröja innebär att spelarna inte deltar i övningar som inkluderar kroppskontakt. Som det ser ut just nu blir det troligen inget spel för varken Turunen och Ranta.

– Jag tror inte det. Inte som det ser ut. Inte i matchspel, men i träningsspel i alla fall. Det går definitivt åt rätt håll.

Full trupp med på roadtrip

På onsdag börjar lagets roadtrip ner till Skåne, där man på torsdag spelar mot Malmö och på lördag blir Rögle motståndet.

– Vi åker ner med full trupp. Sampo och Teemu åker också med ner. Vi vill samla alla. Det är en bra möjlighet att göra saker som lag hela tiden. Att vara tillsammans, säger huvudtränaren.

Niklas Eriksson tror att duon kommer kunna göra comeback nästa vecka.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects

















