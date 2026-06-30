Beskedet om Gunler - efter Carolinas kontraktsförslag

Noel Gunler kommer spela för Djurgården. Foto: Bildbyrån.

Det var för en dryg vecka sedan som Djurgården bekräftade värvningen av Noel Gunler på ett tvåårsavtal.

– Han kommer vara ett bra tillskott till vår trupp som en skicklig forward med ett mycket giftigt skott. Vi attraherades av Noels resa i Nordamerika där han successivt har byggt på sitt spel hela tiden och därmed lyckats utvecklas, vilket vi är övertygade om att han kommer fortsätta göra hos oss också, säger sportchef Marcus Due-Boje.

Sent igår kväll kom dock beskedet att Carolina Hurricanes valde att ge Gunler ett så kallade "kvalificerande erbjudande". Det kan man ge spelare med utgående kontrakt, som klubbarna kan behålla rättigheterna till genom att erbjuda dem en marginell löneökning. Om Gunler väljer att ta erbjudandet blir det alltså inte spel i Djurgården till hösten.

Noel Gunler väljer spel i Djurgården

Men Djurgårdens supportrar kan andas ut. Gunlers agent Martin Nilsson bekräftar under tisdagskvällen för hockeysverige.se att forwarden kommer spela för Djurgården nästa säsong.

Gunler kommer från sin bästa AHL-säsong, med 15+20 på 71 matcher för Chicago Wolves som resultat. Han var också med och tog sitt lag till final i AHL:s slutspel. I slutspelet blev der 2+5 på 21 matcher. I Sverige gjorde forwarden som mest 23 poäng på 51 matcher i SHL. Han blev också ett känt namn för den stora massan under JVM 2021 då han sköt fyra mål på fem matcher för Juniorkronorna.