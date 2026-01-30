Beskedet: Med i matchtruppen efter skada

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Skellefteå ska röra sig söderut i landet där en bortamatch mot Brynäs väntar.

Tidigare idag hade laget isträning där Norran fick en skadeuppdatering av huvudtränare Daniel Hermansson.

– Han tränade i dag och åker med ned till Gävle, säger tränaren om en viktig kugge.

Arvid Lundberg deltog under dagens träning och följer med laget till Gävle.

Foto: Pär Bäckström / Bildbyrån

Under Skellefteås träning var det noterbart att Arvid Lundberg deltog under ispasset. Skellefteås huvudtränare Daniel Hermansson bekräftar nu att Lundberg åker med ned till Gävle.

Däremot deltog Zeb Forsfjäll inte på dagens träning och det är en mycket tveksam status ifall han följer med på bortamatchen.

– Han fick en smäll i går och är väldigt tveksam till i morgon, säger huvudtränaren till Norran.

Beskedet om stjärnmålvakten

Martin Lundberg är heller inte tillgänglig för spel meddelar Hermansson vidare. Linus Söderström som var med under onsdagsträningen, syntes inte till under dagens träning.



Lagets målvaktstränare Krister Holm har tidigare berättat för Norran att målvakten inte beräknas vara spelbar innan OS-uppehållet.

Skellefteå flyger ned till Gävle där en bortamatch mot Brynäs väntar. Ett Brynäs som kommer från bortaseger mot Växjö där resultatet blev en 4–1 seger. Även gästande Skellefteå kommer från en seger, där laget besegrade Timrå på hemmaplan med 7–4.