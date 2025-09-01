Han har provat under försäsongen att göra comeback. Efter positiva besked skriver nu Jacob Josefson kontrakt med Djurgården över den kommande säsongen.

– Hans försök att komma tillbaka till hockeyn har lyckats och hela Djurgårdsfamiljen kommer att få se när en stor idrottsman ges en andra chans, säger sportchef Niklas Wikegård.

Jacob Josefson under sin senaste sejour i Djurgården.

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån.

Det var i början av sommaren som bomben slog ner. Efter fyra raka säsonger utan spel hade Jacob Josefson bestämt sig för att göra ett försök till comeback. Han skrev ett tryout-kontrakt med Djurgården och har varit med och kört under träningsmatcherna.

Nu står det också klart att comebacken blir verklighet.

Under måndagskvällen meddelar Djurgården att man har kommit överens om ett avtal över den kommande säsongen. 34-åringen har inte spelat en tävlingsmatch sedan säsongen 20/21, men nu är det alltså dags igen.

– Hockeymässigt vet vi vad Jacob går för, samt att det finns mer att hämta. För varje match som han spelar och varje träning som han gör känner han sig starkare i kroppen. Han orkar åka mera skridskor, sätta mera press och kommer att bli bättre och bättre precis som övriga laget, säger Niklas Wikegård i ett pressmeddelande.

Jacob Josefsons comeback blir verklighet

Jacob Josefson var innan sin paus en av ligans absolut främsta spelare. Det återstår nu att se var i laget han är tänkt, och hur mycket spel det blir i slutändan. Klart är dock att han nu officiellt är tillbaka inom proffsishockeyn. Djurgården har nu 15 forwards under kontrakt när de går för att återetablera sig i landets högsta division.

– Jag är så sjukt glad och tacksam över att få chansen att spela ishockey efter lång frånvaro. Att få möjligheten att dra på mig Djurgårdströjan och spela framför de bästa supportrarna i världen igen är något som jag är extremt stolt över. Alltid Oavsett

Source: Jacob Josefson @ Elite Prospects