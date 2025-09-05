Beskedet efter tuffa smällen: ”Han har fått komma hem”

Isac Solberg, 20, åkte på en rejäl smäll från Brian Cooper i matchen mot Växjö på torsdagen.

Dagen efter 4–2 segern kan Rögles tränare Dan Tangnes ge besked kring spelarens status.

– Isac har fått komma hem, det är en hjärnskakning, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Isac Solberg bärs av och täcks av sina lagkamrater.

Foto: Bildbyrån

Rögle slog under torsdagen Växjö Lakers med 4–2, men efterspelet kom att handla om något helt annat.

Rögles unge forward Isac Solberg åkte på en rejäl smäll i en närkamp med Brian Cooper och fick åka ambulans till sjukhus till följd av tacklingen.

För Helsingborgs Dagblad berättade på fredagseftermiddagen Rögles tränare Dan Tangnes om hur det har gått med 20-åringen.

– Isac har fått komma hem, det är en hjärnskakning. Vi pratade med hans föräldrar nu på morgonen och då sov han fortfarande. Han ska höra av sig när han piggnar till, säger Tangnes.

”Vi ska inte stressa någonting”

Vidare meddelar tränaren att Solberg åker hem till Ljungby över helgen och ska påbörja en hjärntrappa.

– Men vi ska inte stressa någonting där för att det är premiär om en vecka, det viktigaste är att skynda långsamt och att han blir helt återställd.

Rögle-forwarden briljerade med två assister i matchen mot Växjö och har sett bra ut på försäsongen, menar Tangnes.

– Det här är lite synd av olika anledningar. Man vill aldrig se sina spelare bli skadade, sen har han ju sett väldigt bra ut också. Isac är ett rejält hot med sin fart. Så hatten av, han har imponerat på alla.

Den Troja-fostrade forwarden gjorde debut i SHL säsongen 2023/24 och gjorde förra året 39 matcher i seriespelet för Skåne-klubben.

