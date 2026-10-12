Beskedet: Backen nära comeback

Emil Djuse närmar sig comeback.

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Skellefteå AIK inleder veckans matchande med Champions Hockey League-möte med Red Bull Salzburg under tisdagen. Där får laget klara sig utan Victor Stjernborg som inte tränade under måndagen. Även Fredrik Hasa, Linus Söderström och Emil Djuse missar tisdagens match.

– Vi är en klubb som har en bra juniorverksamhet, och en bred A-lagstrupp, så vi kommer att vilja ge några junior speltid då och då under säsongen. På tisdag skulle det kunna bli så att vi prövar någon junior, säger Andreas Hermansson till Norran.

Emil Djuse närmar sig comeback

För Emil Djuse, som missat inledningen på säsongen, är däremot comebacken nära enligt Andreas Hermansson.

– Han tränade för fullt i fredags, och även nu idag, men han är inte aktuell i början på veckan. Möjligtvis i slutet på veckan, om vi ska vara väldigt positiva., säger han.

En välkommen comeback för ett hårt matchande mästarlag för tillfället.

– Vi vet hur bra han var i slutet på förra säsongen, och vi behöver honom. Vi behöver alla spelare, för det är mycket matcher.

Skellefteå möter Red Bull Salzburg hemma imorgon, innan man beger sig söderut för bortamatcher mot Växjö Lakers och Frölunda HC i SHL torsdag respektive lördag.