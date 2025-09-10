Mattias Bäckman skrev korttidsavtal med Linköping. Nu står det klart att det inte blir en fortsättning för backen.

– Han har gjort det bra under de här månaderna och det har varit roligt att se honom i våra färger igen, säger Peter Jakobsson.

Mattias Bäckman. Foto: Bildbyrån.

Med skador på Oscar Fantenberg, Theodor Lennström och Rasmus Rissanen täckte Mattias Bäckman upp på Linköpings backsida under försäsongen. Med Lennström och Rissanen tillbaka i spel står det nu klart att Bäckman inte får något permanent avtal med LHC.

Korttidskontraktet löper ut – och det blir ingen fortsättning för den tidigare stjärnbacken.

– Vi är jätteglada och tacksamma över att Bäckman har varit med och stöttat upp laget under försäsongen. Han har gjort det bra under de här månaderna och det har varit roligt att se honom i våra färger igen. Vi önskar honom ett stort lycka till framöver, säger sportchef, sportchef Peter Jakobsson till klubbens hemsida.

Mattias Bäckman har sju SHL-säsonger med Linköping på meritlistan, men drogs med stora skadebekymmer under sina sista år i klubben och spelade bara 39 matcher på fyra säsonger mellan 2018 och 2022. Den gångna säsongen spelade Bäckman i norska Frisk Asker, där han stod för 14 poäng (1+13) på 23 matcher.

Source: Mattias Bäckman @ Elite Prospects