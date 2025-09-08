Profilen stannar i Malmö: ”En av våra viktigaste prioriteringar”

Redan innan SHL-säsongen står det klart. Bert Robertsson och Malmö fortsätter sitt samarbete i tre år till.

– Bert vill göra resan med Malmö och vi är väldigt glada över att han vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss, säger sportchef Oscar Alsenfelt.

Malmö Redhawks assisterande tränare Bert Robertsson under ishockeymatchen i SHL mellan Malmö Redhawks och HV71 den 4 januari 2025 i Malmö.

Foto: Mathilda Ahlberg / Bildbyrån.

Bert Robertsson kom till Malmö inför den förra säsongen och har kontrakt över den kommande säsongen. Trots det väljer parterna att redan nu förlänga samarbetet ytterligare. Profilen kommer nu att stanna hos skåningarna ett längre tag.

Det nya kontraktet är skrivet över tre men med en klausul efter två år.

– Jag trivs väldigt bra i Malmö Redhawks. Det är ett härligt driv i hela föreningen, med en tydlig ambition att hela tiden utvecklas och bli bättre. Det skapar en miljö där man kan prestera på topp, säger Robertsson i ett pressmeddelande.

”En oerhört kompetent och erfaren tränare”

Innan Bert Robertsson kom till Malmö var han under tre säsonger assisterande tränare för Rapperswil i Schweiz. Sedan tidigare har han även varit huvudtränare för Linköping i SHL samt assisterande i Skellefteå. I Västerbotten var han i åtta år en viktig pjäs under Skellefteås storhetstid, där han också vann två SM-guld med klubben.

Men nu väntar alltså en fortsättning i Malmö. En klubb som förra året skrällde och pressade Brynäs i SM-kvartsfinalen.

– Att förlänga med Bert var en av våra viktigaste prioriteringar tidigt, för att säkerställa ett starkt tränarteam över tid. I ”Berra” får vi en oerhört kompetent och erfaren tränare som vi kan fortsätta bygga vidare med. Utöver Berts kvaliteter som tränare får vi också en fantastisk människa som brinner för hela organisationen, säger Oscar Alsenfelt.

Malmös trupp säsongen 24/25

Source: Malmö Redhawks @ Elite Prospects