Bekräftat: Gudmundsson klar för Linköping

Linköping förstärker på tränarsidan

Nu plockar klubben in Martin Gudmundsson i staben.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån

Det har tidigare ryktats om att Martin Gudmundsson är överens med Linköping. Nu är uppgifterna bekräftade. 39-åringen tar rollen som assisterande tränare i klubben.

– Som tränare har man alltid drömt om SHL, det är något jag har jobbat extremt länge och hårt för. När frågan kom var det inte så mycket att fundera på, det känns otroligt inspirerande att vara här i Linköping, säger Gudmundsson till lagets sajt.

Under de tre senaste säsongerna har 39-åringen varit huvudtränare i den danska klubben Herlev Eagles, där han under sin sista säsong tog laget till final som slutade med förlust.

Nu är han klar för Linköping över de två kommande säsongerna.

– Vi är väldigt glada över att välkomna Martin till vår tränarstab. Martin har gjort ett strålande jobb i Herlev de senaste åren och han är verkligen entusiastisk över att få den här chansen i SHL. Han är en mycket organiserad tränare som bidrar med tydlig struktur och ett rakt, tydligt ledarskap. Han kommunicerar klart, vet hur man motiverar spelarna och skapar en miljö där alla förstår sin roll och verkligen köper in på den. Vi är mycket nöjda över att han blir den sista pusselbiten i vår tränarstab inför säsongen 2026/2027, säger Broc Little, sportchef, till hemsidan.

