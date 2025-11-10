”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Johannes Kinnvall gör succé i Brynäs och toppar backarnas poängliga i SHL.

Samtidigt löper hans avtal ut till våren.

Nu bekräftar han att parterna inlett diskussioner om ett nytt kontrakt.

– Det är ingen hemlighet att jag älskar att spela i Brynäs, säger han till Gefle Dagblad.

Johannes Kinnvall.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Johannes Kinnvall har varit ett av SHL:s stora utropstecken under hösten.



Brynäs-backen har redan nu slagit fjolårets poängskörd (13 poäng), då han öst in 18 poäng (7+11) på lika många matcher under säsongens första tredjedel. Poängsuccén har kommit lägligt för Kinnvall, då han även sitter på ett utgående avtal med Brynäs och således satt sig i en hygglig förhandlingssituation med sportchefen Johan Alcén.



Nu bekräftar Kinnvall att parterna börjat diskutera en fortsättning.

– Vi har väl börjat snacka litegrann, min agent har börjat föra en dialog med Brynäs så vi får väl se vad det utvisar i framtiden. Jag vet inget mer just nu, men det är ingen hemlighet att jag älskar att spela i Brynäs, säger han till Gefle Dagblad.

Fick nobben av Tre Kronor

Enligt Expressen ligger Johannes Kinnvalls lön den här säsongen på mellan 200 000 kronor och 250 000 kronor i månaden.



Trots succén i Brynäs fick Kinnvall inte frågan om att representera Tre Kronor i Finland Hockey Games den gångna veckan.



– Nej, det fick jag inte. Skulle det hända i framtiden skulle det vara jättehäftigt och en ära. Men det är inget jag går och tänker på, säger han.



Den 28-årige backen gör sin fjärde raka säsong i Brynäs, efter att ha återvänt till klubben efter en säsong i Calgary Flames organisation 2021/22. Kinnvall har tidigare även spelat SHL-hockey i Timrå och HV71.

Source: Johannes Kinnvall @ Elite Prospects



