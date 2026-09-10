Bakslaget: Guldbacken blir borta länge

Emil Djuse.

Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Skellefteå AIK kommer att få klara sig utan Emil Djuse under inledningen av SHL -säsongen.

Tidigare rapporter gjorde gällande att Djuse skulle bli borta i två veckor till följd av en underkroppsskada, men vidare undersökningar under gårdagen har nu visat att skadan är allvarligare än först befarat.

– En ny undersökning har gjorts, en så kallad skiktröntgen. Detta för att vi ville försäkra oss om att det inte var en fraktur, men det visade sig tyvärr vara det, säger lagläkaren Karin Granberg till Norran .

Emil Djuse blir borta i sex veckor

Frånvaron blir således längre än de två veckor som först kommunicerades.

– Emil blir borta i minst sex veckor, konstaterar Granberg.

Djuse vände hem till Skellefteå inför fjolårssäsongen och noterades för tolv poäng (0+12) på 43 matcher i grundserien. I slutspelet växlade backen upp sin produktion och stod för fyra mål och åtta poäng på 15 matcher när Skellefteå gick hela vägen och vann SM-guld.