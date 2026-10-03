Experten: "Nära coach's challenge"

SHL kommer inför Coaches challenges till nästa säsong, enligt Sanny Lindström. Foto: Bildbyrån

Vi är endast fem omgångar in i SHL, men redan har det varit ovanligt många omdiskuterade mål. Tidigare idag avslöjade Aftonbladet att domarbasen Thomas Thorsbrink kallat alla klubbarnas sportchefer till ett extrainsatt möte på måndag för att "förklara reglerna".

Några nya regeltolkningar ska det inte röra sig om.

– Det handlar mer om att förklara regelverket. En puck över linjen är en svartvit bedömning. Allt annat är bedömningar, och det är upp till domaren på isen att bedöma om det är relevant kontakt och tidpunkten för kontakten med målvakten, säger han till Aftonbladet.

Sanny Lindström: "Kommer bli Coaches challange"

I TV4:s sändning berättar nu Sanny Lindström att det till nästa säsong med största sannolikhet kommer blir Coach's challenge till nästa säsong.

-- Vad jag hör så ligger det nära till hands att man kör coaches challange till nästa säsong. Det finns vissa tveksamheter, det är också ny teknik som behöver investeras. Ska man ha det för offside behöver man ha kameror på blå linjen för att uppfylla det. För mig behåller vi inte det för offside. Börja med det för målgården. Där är det för många granskningar. Tar man bort den möjligheten, att granska varenda mål, och ger tränarna möjligheten att utmana kommer vi få förre granskningar och i slutendan färre diskussioner tror jag.

Konceptet innebär att en tränare får utmana ett domslut undet matchen och riskerar en utvisning om man har utmaningen misslyckas.

På frågan om hur stor chans han tror det är att det införs nästa säsong svarar han:

-- 100 procent, jag tror det kommer införas.