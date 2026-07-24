Backbjässen är klar: "Väldigt bra i det"

Josiah Didier är nu presenterad av Björklöven.

Foto: Bildbyrån/Icon Sportswire via AP Images.

Efter närmre 600 matcher i AHL kommer 33-årige Josiah Didier att flytta till Umeå och IF Björklöven. Detta var vad Expressen kom med uppgifter om tidigare i veckan, och nu, inför återkomsten i SHL, bekräftar också Per Kenttä det hela.

Kontraktet med den 101 kg tunga backen är skrivet över en säsong.

– Josiah är precis den typ av back vi letat efter. Han är stor, stark och väldigt svår att möta. Han spelar enkelt och effektivt, är väldigt bra i det defensiva spelet och kommer dessutom med ett naturligt ledarskap efter många år som kapten och assisterande kapten i AHL. Han kommer att ge oss stabilitet och rutin både på och utanför isen, säger sportchefen på lagets sajt.

En tung back - och erfaren ledare

"Löven" beskriver även Didier som "en uppskattad ledare" efter tiden i AHL där han varit kapten under fyra säsonger, i två olika lag.

– Jag har bara hört bra saker om staden, organisationen och fansen. Jag har hört att det är ett fantastiskt ställe att spela på så jag är riktigt spänd på att sätta igång säsongen. Vi ses snart, säger backen själv i en video på sociala medier.

Josiah Didier kom fram hos University of Denver och gjorde sina första AHL -matcher redan under 2014/15. Detta efter att han valts av Montréal Canadiens i fjärde rundan av NHL-draften 2011. Trots att totalt tolv år gjorts i farmarligan har ingen NHL-chans kommit, vilket gjort att antalet AHL-matcher nått närmre 600.

Björklövens övriga backar i den nu spikade uppställningen är: Marcus Björk, Linus Cronholm, Anton Malmström, Lucas Ekeståhl Jonsson, Topi Niemelä, Alfred Barklund och Tarmo Reunanen.