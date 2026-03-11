”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Axel Sundberg har blivit en nyckelspelare för Malmö Redhawks.

Nu skriver han ett långtidskontrakt med klubben – som gäller till 2029.

– Hans utveckling i Redhawks har varit stadigt uppåtgående och vi ser fortfarande mer potential i honom, säger sportchef Oscar Alsenfelt.

Axel Sundberg blir Malmö trogen i flera år framöver. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

2023 tog Axel Sundberg steget upp till SHL efter en succésäsong i Mora. Han hade det däremot tufft i Örebro och lämnade efter blott fem poäng på 38 matcher och flyttlasset gick i stället till konkurrenten Malmö. Där avslutade Sundberg säsongen 2023/24 med att gå poänglös från alla elva matcher i Redhawks-tröjan.

Han blev däremot kvar i Skåne och förra säsongen kom genombrottet på SHL-nivå. Den 27-årige stockholmaren stod för elva mål och 25 poäng på 52 matcher i grundserien och följde sedan upp det med 4+2 på åtta slutspelsmatcher, vilket var bäst i Malmö. Den här säsongen har forwarden sedan tagit ytterligare kliv. Han har varit en nyckelspelare för Malmö och en av lagets mest tongivande forwards. På 47 matcher har han skjutit 14 mål och 34 poäng och är med i toppen av både interna skytteligan och interna poängligan.

Axel Sundberg stannar i Malmö Redhawks

Axel Sundberg har redan ett gällande avtal med Malmö Redhawks till 2027. Nu meddelar däremot MIF att avtalet redan förlängs och Sundberg tecknar ett nytt långtidskontrakt som gäller till 2029.

– Förra säsongen var slutspelsmatcherna det absolut roligaste. och både jag och laget är väldigt taggade på att få spela slutspel igen. Den största anledningen till att jag valde att stanna är att jag trivs bra i både staden och klubben. Här tar alla, från laget till supportrarna, hand om en som en i familjen, säger Axel Sundberg på klubbens hemsida.

Axel Sundberg väntas alltså vara en bärande spelare för Malmö Redhawks i flera år framöver.

– Axel är en spelare med en hög lägstanivå. Han jobbar hårt och passar väldigt bra in i hur vi vill spela hockey. Hans utveckling i Redhawks har varit stadigt uppåtgående och vi ser fortfarande mer potential i honom. En av Axels stora styrkor är att han gör sina lagkamrater bättre, han är lättplacerad i olika miljöer och får ofta ut mycket av sin omgivning. Vi är väldigt glada att Axel väljer att stanna i klubben i minst tre år till, säger sportchefen Oscar Alsenfelt.

Source: Axel Sundberg @ Elite Prospects