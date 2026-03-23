Duon anmäls – efter matchstraffen

Axel Rindell och Anton Johansson fick matchstraff igår. Nu anmäls båda backarna till Disciplinnämnden.

HV71 vann även den tredje kvalmatchen och kan redan imorgon säkra sitt SHL-kontrakt – och samtidigt skicka ner Leksand i HockeyAllsvenskan. Nu står det klart att den matchen – och den eventuella match fem i Jönköping – kan komma att spelas utan backarna Axel Rindell (HV71) och Anton Johansson (Leksand).

De båda spelarna har nämligen anmälts till disciplinnämnden efter att under söndagskvällen ha fått matchstraff. Rindell för en crosschecking på Michael Lindqvist, och Johansson för en huvudtackling på Jonathan Ang.

Ett besked om huruvida Rindell och Johansson stängs av i morgondagens match kommer att komma under dagen.