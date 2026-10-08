Axel Ottosson är tillbaka i SHL efter sju säsonger och har startat riktigt starkt.

Axel Ottosson tog upp sitt IF Björklöven till SHL förra året. Det blev tidigt klart att han skulle förlänga med sin moderklubb och göra en comeback i Sveriges högsta liga, efter sju säsonger. Sex matcher in i serien ligger Björklöven trea och Ottoson leder den interna poängligan med sex poäng på sex matcher.

I en intervju med Hockeysverige.se berättar den tillfälliga lagkaptenen om sin egen start på säsongen.

– Det har rullat in lite vinster och en del mål från laget, så det är kul att ha varit med och bidragit på de punkterna. Jag har själv haft som mål att ta för mig, spela mitt spel och visa att jag håller i den här ligan. Förra gången jag spelade SHL var jag en annan människa, en annan spelare, och det ska förhoppningsvis visa sig nu att jag är en betydligt bättre spelare, säger han.

Vill visa att han hör hemma i SHL

Ottosson har tidigare spelat i SHL med andra lag som MoDo Hockey, Färjestad BK och Linköping HC, där Linköping var senaste klubben han spelade i för sju säsonger sedan. Sedan dess har han spelat i HockeyAllsvenskan för sitt Björklöven och gjort två säsonger i finska KooKoo. Det viktiga har inte varit att göra en comeback i SHL, utan att få ta Björklöven dit.

– Målet har alltid varit att spela upp Björklöven medan jag har varit här. Den vägen blev det ju när vi gjorde det och sen när dom ville ha kvar mig kändes det som en självklarhet att ta den chansen såklart, så det är bara kul att återigen få chansen i SHL.

Redan i slutet på april gick Björklöven ut med att man förlängde kontraktet med "kaptenen" från förra säsongens avancemang. Förberedelserna för en comeback i SHL har inte varit något utöver hur en vanlig sommar brukar se ut, men de har verkligen gett en bra start för Björklöven och framför allt Ottosson.

– Det var inspirerande och roligt under sommaren att kunna ha SHL framför sig, så det var ganska lätt att bli inspirerad till en ny säsong.

– Det hade varit skönt om man hade kunnat peka på nåt speciellt, men jag tror att det mer är ett hårt jobb, drivkraft och seriositet över många år som kanske betalar av sig istället för att det skulle ha varit nåt speciellt jag gjort den här sommaren.

Annan roll i årets lag?

Med Björklöven som moderklubb har han sedan han vände tillbaka hem från Finland setts som en ledare. I år har alltså även hans poängkonto varit väldigt effektivt och han har i powerplay gjort tre mål samt passat fram Fredrik Forsberg till sitt första mål för säsongen. Hans roll från förra säsongen har förändrats.

– Litegrann kanske. Vi har många nya, många som är väldigt duktiga och skickliga spelare och det är klart att det är lite annorlunda på många sätt. Samtidigt försöker jag bara vara mig själv och spela mitt spel så försöker jag bidra på det sättet. Förhoppningsvis ska de räcka till och vara avgörande.

Leder moderklubben

Björklövens stjärnvärvning till i år och även kapten Lucas Wallmark är skadad och eftersom Ottosson är assisterande kapten har han då ett "C" på bröstet så länge. Han har varit kapten de två föregående säsongerna i HockeyAllsvenskan men till skillnad från då står han nu med ett "C" på bröstet i klubben han växte upp i, i sin hemstad, i den högsta ligan i Sverige.

– Egentligen är det ingen större skillnad under matcherna. Försöker bara vara mig själv och bidra med det jag är bra på. Men det är klart att det är mäktigt att få leda grabbarna efter 25 års väntan på SHL och att göra det med sin moderklubb är såklart häftigt. Samtidigt är det ingenting som jag åker runt och tänker på. Jag försöker bara vara den ledaren jag är och har varit.