Följer med upp till SHL − presenteras på scen

Lagkaptenen Axel Ottosson följer med Björklöven upp till SHL.

Nyheten att han skrivit på ett tvåårskontrakt presenteras på scenen när ”Löven” firar på torget i Umeå.

− I’m not fucking leaving!, ropar Ottosson in i mikrofonen.

Axel Ottosson stannar i Björklöven efter SHL-avancemanget. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

I onsdags blev Björklöven klara för SHL till säsongen 2026/27. Nu har laget också officiellt presenterat sin första truppnyhet efter avancemanget.

”Löven” är mitt uppe i ett stort firande i Umeå efter att ha säkrat SHL-platsen. Under lördagen hålls då en segerfest på Rådhustorget i Umeå där laget var uppe på en scen och tog emot staden och supportrarnas kärlek. Då passade Björklöven och sportchefen Per Kenttä också på att presentera en nyhet.

Lagkaptenen Axel Ottosson har haft ett utgående kontrakt med Björklöven. Nu står det däremot klart att Ottosson har skrivit på ett nytt kontrakt för att följa med moderklubben till SHL.

− Axel har sajnat för två år till!, vrålar Kenttä på scenen och ger mikrofonen till Ottosson som sedan ropar:

− I’m not fucking leaving!

Axel Ottosson stannar i Björklöven till 2028

30-åringen är född i Umeå och vände hem till Björklöven inför slutet av säsongen 2019/20. Han var sedan en toppspelare i HockeyAllsvenskan under ett par säsonger innan han lämnade för spel i finska KooKoo 2022. Efter två år i Finland återvände sedan Ottosson till Björklöven 2024 och blev utsedd till lagkapten.

Den gångna säsongen stod han för hela 25 mål och 41 poäng på 52 grundseriematcher samt stod för sju poäng på 13 matcher i slutspelet.

Nu är han alltså klar för SHL-spel med moderklubben Björklöven efter att ha skrivit på ett tvåårskontrakt med klubben.

– Man hade väl inte kunnat presentera det på ett bättre sätt, det är helt otroligt, säger Ottosson till Västerbottens-Kuriren och berättar att förhandlingarna gick smidigt efter SHL-avancemanget:

– Jag sa innan slutspelet att ”vi kör” till Per (Kenttä). Sen har det varit full gas, men nu när det blev klart så tog vi tag i det, säger han till Sporten.

Axel Ottosson har gjort 269 poäng på 367 matcher för Björklöven under åtta säsonger.

