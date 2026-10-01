Rönnkvist: En nyttig förlust för Leksand

Leksand har förlorat sin första match 2026/27.

Foto: Bildbyrån (montage).

Finns det nyttiga förluster så var Leksands IF mot Västerås IK en sådan.



Leksand inledde säsongens Hockeyallsvenskan med fem raka vinster och bara sju insläppta mål. Under onsdagskvällen var jumboplacerade Västerås på besök i ett ganska öde Tegera Arena för att möta serieledarna. Nu finns det inga lätta matcher i Hockeyallsvenskan, men 3–7 visade på att det finns saker att jobba på för Johan Hedbergs gäng.



Visserligen två kassar i öppet mål, men att på hemma-is släppa lika många mål som man gjorde första fem omgångarna får en del av oss att klia sig i huvudet. Vad hände och hur bra är egentligen Leksand?



Leksands prestationer mot MoDo och Mora på bortaplan visade på en kvalité som det var länge sedan vi såg i Hockeyallsvenskan. Premiären mot Södertälje var okej. Vinsten mot Oskarshamn ganska glasklar. Däremot var segern mot Almtuna med andan i halsen och en mycket svag hockeymatch.



Fem vinster trots att man spelat svajigt i vissa matcher visar på en styrka och moral i gruppen inledningsvis. Förlusten mot Västerås kom sedan att visa på brister som inte håller om man ska fortsätta vara serieledare under säsongen. Just därför var förlusten mot Västerås nyttig.

Det går helt enkelt inte att tappa puckar lite här och var på isen i Hockeyallsvenskan.

Det går helt enkelt inte att inte kika sig bakom ryggen i försvarsarbetet.

Det går helt enkelt inte att alibiåka hemåt när man tappat puck i offensiv zon. Lagen Leksand möter är införstådda med att omställningarna är nyckeln till att slå masarna.

Det går helt enkelt inte att förlora närkamp efter närkamp. (Hur många tacklingar för att stoppa upp spelet stod Leksand för?)

Det går helt enkelt inte att avnjuta matcherna från utvisningsbåset.

Det går helt enkelt inte att alla tekare har minus i statistiken.

När inte försvarsspelet klickar ser dessutom Hockeyallsvenskans kanske bästa målvaktspar, Robin Christoffersson och Marcus Gidlöf, helt plötsligt mänskliga ut.

Det bör oroa Leksand mest

Bör Leksand vara oroliga?



Förluster kommer att komma under säsongen. Självklart. Både coacherna och spelarna är såklart också väldigt medvetna om i vart bristerna finns. Det är dom som har insynen och inte jag som bara upplever bristerna och styrkorna från utsidan.



Leksand är så här långt, tillsammans med framför allt AIK, ligans bästa lag. Inget snack om den saken heller. Det som kan oroa, eller om man så vill oroar, är hur Västerås kunde få äga 50 minuter av matchen i Tegera Arena. Visst ska Västerås hyllas för deras prestation. Mikael Wikstrand kan nog andas ut för i VIK finns det kompetens och en av ligans bästa backar, förra Leksandsbacken (!) Daniel Gunnarsson. Frågan är ändå hur förberedda serieledarna var för matchen? Finns nog ingenting som säger att man inte gjorde vad man kunde för att prestera den här kvällen och verkligen ville vinna, men lärdomen är given – 90 procent fokus räcker inte i Hockeyallsvenskan. Det krävs 100 procent varje kväll. Ett tecken på just fokuset är såklart att man vid två tillfällen i jakten på reducering och kvittering helt oförklarligt tappar pucken på offensiv blå så Västerås på ett ganska enkelt vis kunde lägga in pucken i tom kasse. För övrig två i raden av slarviga pucktapp och passningar.

Johan Hedberg, huvudtränare i Leksand.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Jag såg också att Johan Hedberg uttalat sig om att intensiteten sjunkit på träningarna. Det är nog vad som bör oroa Leksand mest. Som man tränar spelar man, brukar det heta. Det kanske var just vad drygt 3000 åskådare i Tegera Arena och alla framför TV-apparaterna fick skåda effekterna av igår. Visst har ledarna ett ansvar där, men framför allt måste spelarna själva visa varandra vilken nivå det ska vara på träningarna och match.

Inte redo för SHL – i dagsläget

Och då till frågan om att behöva oroa sig.



Nej. Leksand har något väldigt spännande på gång. Två riktigt bra målvakter med Hockeyallsvenska mått mätt. Okej backuppsättning, vilket varit lagets stora positiva överraskning, och starkaste offensiven i hela serien. Dessutom en rad skickliga unga spelare som utvecklas varje dag. Men ödmjukhet och fokus krävs i varje match och träning om laget ska tillbaka till SHL.



Om sedan laget är redo för en återkomst till SHL redan? Inte i dagsläget, men det är i mars lagen som vill upp ska vara som bäst.



Imorgon väntar BIK Karlskoga i Nobelhallen för Leksand. Jag kan tänka mig att det blir lapp på luckan och en stämning som går att ta på. Ska bli intressant hur Leksand tar sin an första tio minuterna med tanke på hur det såg ut inledningsvis mot Västerås.