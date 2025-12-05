Avslöjar udda detaljen i låneavtalet

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Olof Glifford har tagit över förstaspaden i HV71 i Frederik Dichows frånvaro. Men han får bara spela max åtta matcher, avslöjar tränaren Anton Blomqvist i Jönköpings-Posten.

Olof Glifford.

Foto: Bildbyrån.

Olof Glifford tillhör HV71 men är utlånad till IK Oskarshamn, där han imponerat under säsongen. Efter att Frederik Dichow åkt på en skada, och Lassi Lehtinen underpresterat, har Glifford dock fått ta över förstaspaden även i HV71. Han säsongsdebuterade i helgen mot Brynäs och stod även i torsdagens segermatch mot Skellefteå. Dessutom vaktade han kassen för Oskarshamn i onsdags.

Men det kommer bara bli max sex matcher till i HV-tröjan för Glifford.

– HV71 och Oskarshamn har ett avtal som gäller säsongen ut och dealen med Oskarshamn är att vi kan spela honom i åtta matcher, säger tränaren Anton Blomqvist till Jönköpings-Posten.

Olof Gliffords låneavtal i Oskarshamn

Enligt Oskarshamns sportchef Arsi Piispanen har HV71 inte försökt ta sig ur avtalet.

– Nej, nej. Det har de inte gjort, säger han till Barometern.

Glifford finns inte med i truppen till Oskarshamns match mot serieledande Björklöven.



