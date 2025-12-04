”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

I går spelade han i Oskarshamn. I dag var han tillbaka i HV71.

Olof Glifford stod då för en stark insats i 4-3-segern mot Skellefteå.

– Jag har jobbat hårt för att få vinster med mig, säger målvakten.

Olof Glifford fick vinna med HV71 – efter att ha spelat för andra kvällen i rad. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det har varit mycket flängande fram och tillbaka för målvaktstalangen Olof Glifford den senaste tiden.

Han hoppar nämligen mellan Oskarshamn, dit han är utlånad under säsongen, och moderklubben HV71 där han fyller ut i Frederik Dichows frånvaro.

Efter att ha suttit på bänken i SHL ett tag fick Glifford spela i lördagens 2-5-förlust borta mot Brynäs. Han fick sedan förnyat förtroende av HV i kvällens hemmamatch mot Skellefteå. 20-åringen klev då fram med en stark insats, där han räddade 27 av 30 skott, för att se till att HV71 kunde vinna med 4-3.

– Det är en bra match av alla idag. Jag tycker att vi är redo att kämpa för laget och de hjälper mig bra där bak, säger Glifford efter matchen.

Första vinsten i Husqvarna Garden på ett år

För Olof Glifford var kvällens möte med Skellefteå hans första match hemma i Husqvarna Garden sedan 11 mars tidigare i år. Det var även hans första seger hemma i Jönköping sedan 5 december 2024, alltså nästan exakt ett år sedan.

– Det var roligt men det är klart att det var lite nervöst. Man vill ju alltid ge tillbaka till fansen med tanke på hur mycket de ger oss även när det har gått som det har gått senaste tiden. Det är alltid speciellt att spela här och det var väldigt roligt att få vinna också. Jag har jobbat hårt för att få vinster med mig. Det är jävligt kul att få vinna idag.

Olof Glifford stod för en stark insats i mötet med Skellefteå. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Två matcher på två kvällar: ”Lite trött på att köra”

Olof Glifford vaktade kassen för Oskarshamn i HockeyAllsvenskan under gårdagens 2-4-förlust mot Almtuna. Nu fick burväktaren alltså spela igen och har därmed gjort två kompletta matcher – två kvällar i rad.

– Jag är inte mör, det är bara att åka hem och sova, dricka och sedan gå upp i morgon igen.

Att spela så här, ”back to back” är inga problem för dig då?

– Nej, man behöver lära sig det någon gång. Jag vill ju helst åka över till Nordamerika och då måste man ju lära sig hur det är, med tanke på att de har typ fyra, fem matcher i veckan. Man måste lära sig att orka det och då är det bara bra att starta nu.

Tröttnar du inte på att åka fram och tillbaka mellan Jönköping och Oskarshamn?

– Lite trött är man väl på att köra den vägen, men det är inte så farligt. Det är lite mysigt att åka den lilla vägen på morgonen också. Det funkar.

Oviss fortsättning för Olof Glifford: ”Tror inte jag spelar”

Under fredagen spelar Oskarshamn en ny hemmamatch i Be-Ge Hockey Center, då mot serieledande Björklöven. Sedan spelar HV71 hemma igen mot Malmö på lördag innan Oskarshamn spelar borta mot Troja-Ljungby på söndagen. Det är ännu oklart vilka matcher som Glifford kommer att vara med i och vilka som han kan få stå över.

Tre matcher på tre dagar hade väl blivit lite väl mycket va?

– Det hade varit kul men jag vet inte. Jag tror inte att jag spelar imorgon. Jag hoppas att de vinner imorgon och gör en bra insats för vi behöver ta revansch från igår. Jag hoppas att det går bra. Sedan får vi se hur det blir resten av veckan, jag är inte helt säker än, avslutar Olof Glifford.

