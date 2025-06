AVSLÖJAR: Draft-aktuellt löfte till HV71

När NHL-draften går av stapeln 27 juni finns det en stor chans att Vashek Richards blir vald.

Nu kan hockeysverige.se även avslöja att 18-årige backen lämnar Troja/Ljungby för spel i HV71.

HV71-juniorer. Foto: Bildbyrån (montage).

Inom kort kan hela hockeykarriären vändas upp och ner för Vashek Richards. På ett positivt sätt.



I skrivande stund är det ytterst få som överhuvudtaget känner igenom namnet på den tjeck-amerikanska backen, men inom bara ett par dagar kommer det med största sannolikhet att förändras. Detta då den 193 centimeter långa pjäsen, född 2007, ser ut att bli vald i NHL-draften 2025.



18-åringen har smugit under radarn i Troja/Ljungby under 2024/25-säsongen, men har enligt uppgifter pratat med 25 olika lag inför spektaklet i Los Angeles 27 juni. Detta efter att han dessutom var på camp med Utah Mammoths för några veckor sedan.



Det hela tar dock inte slut där.

AVSLÖJAR: Klar för HV71

Efter att Vashek Richards varit med på Tjeckiens läger inför U18-VM, kan nu hockeysverige.se avslöja var talangen skrivit på till 2025/26. Den draft-aktuelle spelaren ska nämligen, enligt våra uppgifter, kliva in i HV71 och dess J20-lag efter sommaren.



Överenskommelsen är nådd och Richards har redan tränat med J20-laget under de senaste månaderna.



Detta blir en stor förändring för vänsterskytten som framförallt spelade i den regionala J18-serien under 2024/25. Det hela var löftets andra raka säsong i Sverige efter att han lämnat Tjeckien och HC Vítkovice 2023. Första klubben i vårt avlånga land blev Hässelby Kälvesta och efter 38 poäng på 28 matcher fick Richards även debutera i A-laget i division fyra.



Det återstår att se vilken NHL-klubb som möjligen väljer att nappa på doldis-backen, men detta år då just de högst rankade försvararna inte är så många till antalet, kan Vashek Richards mycket väl vara värd en chansning i någon senare runda.