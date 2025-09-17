När Färjestad ställs mot Skellefteå under torsdagen kommer August Tornberg att säsongsdebutera.

För Värmlands Folkblad berättar Jörgen Jönsson om beslutet – och dialogen.

– Det går fort i Skellefteå och vi behöver hans fysiska spel, säger SHL-tränaren till tidningen.

Jörgen Jönsson och August Tornberg. Foto: Bildbyrån (montage).

När Albert Wikman och Noel Fransén fått chansen i inledningen av säsongen har Färjestad satt August Tornberg på läktaren. Nu kastas den 33-årige backen in i hetluften när laget åker till Skellefteå för ett nytt SHL-möte under torsdagen. Detta bekräftar Jörgen Jönsson för Värmlands Folkblad.



– Det är en bra match och utmaning. Det går fort i Skellefteå och vi behöver hans fysiska spel, säger Jönsson till tidningen.



VF lyfter även backparet August Tornberg – Axel Bergkvist som ett av SHL:s bästa backpar förra säsongen enligt den ”avancerade statistiken”, men huvudtränaren menar att han själv inte är så förtjust i det hela.



– Det är många som ser till statistik, jag är inte så superförtjust i det alltid. Jag vet att de spelade mycket tillsammans, att de trivdes tillsammans och var duktiga tillsammans. Låt oss snacka så i stället, så får vi se hur det går, säger han efter träningen där duon återförenades.

Jönsson: ”Klart vi har haft en dialog”

Pajala-födde August Tornberg kom till Färjestad 2022 efter åtta år i Hockeyettan, samt fyra i Hockeyallsvenskan. Därefter har det blivit 130 grundseriematcher i högstaligan för FBK. Nu sitter Tornberg på ett kontrakt som går ut efter 2025/26, i en situation där han hittills fått sitta vid sidan.



– Den (dialogen med Tornberg) håller jag för mig själv. Men klart att vi har haft en dialog, det har vi med alla som spelar eller inte spelar, säger Jörgen Jönsson till VF.



Färjestad har inlett säsongen med en 2–3-förlust mot Rögle (efter förlängning), samt en 6–2-seger mot Malmö.



Torsdagens nedsläpp mot Skellefteå sker 19.00. Därefter möter Färjestad Timrå innan man vänder hem för matcher mot Frölunda och Växjö.

