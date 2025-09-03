Jens Lööke, 28, har en lång historia i Brynäs.

Den poängfarlige forwarden från Valbo spelar nu i Finland, där han gör succé.

Men tankarna på sin gamla klubb finns alltid kvar.

– Att spela med Bäckström hade varit en jävla grej, säger han till Hockeysverige.se.

Jens Lööke drömmer fortfarande om att spela med ”Bäckis”.

Foto: Bildbyrån

Senare under veckan kommer en del två med Jens Lööke om succén i Finland, de många svenskarna i laget och livet i Finland.

Jens Lööke skrev precis på ett nytt kontrakt som håller honom i den finska svenskklubben Ilves i två år till. Detta efter succén under första säsongen, då det blev hela 54 poäng för storklubben från Tammerfors.

Men samtidigt har Brynäs, som han spelat för under många år, gjort en resa tillbaka till att bli ett topplag i SHL.

– Det är en fantastisk resa som de har gjort här nu sen de började om i allsvenskan, konstaterar han.

– De gör allting rätt i den föreningen nu och det känns som att Johan (Alcén) har visat att han kan bygga ett grymt bra lag som kan vara med och slåss i toppen av SHL. De var nära förra året och kommer kunna vara med om det i år med. Sedan spelarna som har vänt hem, det är ju fruktansvärt roligt att kolla på. (Nicklas) Bäckström från mitt Valbo är någon som man alltid har sett upp till som var en av världens bästa playmakers, det är ju helt underbart för hela ligan och framförallt alla Brynäsare som får se honom spela vecka efter vecka, säger han förtjust.

Svarar om förlängningen: ”Det var ett rätt enkelt beslut”

Men det blir ingen hemflytt i närtid. Trivseln i Tammerfors gjorde det enkelt för Lööke att förlänga kontraktet när han fick chansen att göra det i somras.

– Jag trivs verkligen hur bra som helst och jag trivdes väldigt bra i Vasa också. Men här i Tammerfors har jag hittat rätt, det är en fantastisk stad och en fantastisk organisation att tillhöra. Det var ingen tvekan från mig, definitivt inte. Vår sportchef hörde av sig tidigt och frågade hur jag kände och när de visade förtroende för mig var det ett rätt enkelt beslut.

Jens Lööke trivs bra med att spela i Nokia Arena, framför så mycket som 13,455 supportrar.

Foto: Bildbyrån

”Att spela med Bäckström hade varit en jävla grej”

Samtidigt vill inte Lööke ge något definitivt besked kring en framtida flytt hem till Sverige – eller specifikt Gävle för den delen. Inte heller kring om det legat något erbjudande från Sverige på bordet under sommaren.

– Jag har varit öppen för det mesta egentligen, men det kom så tidigt och man har inte hunnit haft tankarna på något annat. Jag har fokuserat på att jag ville förbereda mig för att göra ett andra år och tänkte inte på något annat. Inte heller på att förlänga med ett år kvar på kontraktet. Men sedan så blev det en tidig diskussion kring ett nytt kontrakt och med tanke på det har jag inte hunnit hört om något annat intresse och jag känner mig väldigt nöjd.

Att det skulle locka att spela för Brynäs igen kan han dock inte förneka.

– Jag trivs så himla bra här och har som sagt skrivit ett nytt kontrakt. Det andra är inget man gått och tänkt på så mycket, men man vet aldrig vad som händer i framtiden. Att få spela med Bäckström hade varit en jävla grej. Jag är jättenöjd att vara där jag är och samtidigt är det jättekul för Brynäs och hela staden att det går så bra och alla har fått upp tron igen och det är fullsatt på varje match. Det är svinkul att det går så bra och att de gör det så bra. Men man har inte tänkt så mycket på att återvända, det har man inte.

Jens Lööke gjorde två säsonger i A-laget, men delade ungdomstiden och junioråren mellan Valbo HC och Brynäs IF. Förutom det har han spelat för Björklöven, Timrå och Almtuna i svensk hockey. Han har också hunnit med två säsonger i AHL och är nu inne på fjärde året i Finland där han tidigare representerade Sport från Vasa.