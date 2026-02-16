”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Arvid Costmar genomgår under måndagen en operation. Nu står det också klart att djurgårdsforwarden missar resten av säsongen.

— Nu finns det tyvärr ingen annan väg än att göra en operation och därefter påbörja resan tillbaka, säger sportchef Niklas Wikegård i ett pressmeddelande.

Arvid Costmar ska genomgå en operation och missar resten av säsongen.

Foto: Andreas Sandström / Bildbyrån.

Efter att ha varit utanför laget och utlånad till Södertälje under hösten har Arvid Costmar slagit sig in i Djurgården igen. Sedan junior-VM har centern haft en ordinarie plats i laget, men i lördagsmatchen mot Linköping för lite över en vecka sedan åkte han på en smäll. Något som nu tvingar honom till operation.

Det är en skada han har dragits med tidigare under säsongen som nu har börjat spöka igen. Den här gången krävs det också operation för att bli av med besväret för gott.

— Vi tycker givetvis att det är olyckligt och väldigt tråkigt både för Costmars och för Djurgår’ns del. Han har kommit in och varit oerhört nyttig på slutet, där han tillsammans med ”Ludde” och Stockselius bildat en bra formation. Vi önskar honom en stark och lyckad rehabilitering, säger Niklas Wikegård.

Arvid Costmar har gjort 29 matcher i SHL med en assist som resultat den här säsongen. Centerns kontrakt med Djurgården går ut efter den här säsongen. Därmed kan han ha spelat sin sista match i Djurgården för den här gången om parterna inte enas om en fortsättning.

Beskedet kommer också dagen efter att Djurgården plockat in Samuel Solem från Östersund. Norrmannen kan därmed ses som lite av en ersättare till Costmar.

