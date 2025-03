Spetsspelaren om förlängningen: ”Lätt beslut”

Samtidigt som SHL är inne i sitt slutskede har sportcheferna börjat på nästa säsongs lagbygge.

Frölundas sportchef Fredrik Sjöström har redan fixat några kontrakt för den kommande säsongen.

— Det var ett ganska enkelt beslut, det är ett fantastiskt gäng killar där ute, säger Arttu Ruotsalainen om förlängningen till Hockeysverige.se.

Arttu Ruotsalainen blir kvar i Frölunda i minst ett år till. Foto: Michael/ErichsenBildbyrån.

SHL:s grundserie har kommit till sitt slut och slutspelet är igång för fullt. Frölunda vill nu ta sig långt i slutspelet och har sin första kvartsfinal ikväll mot Timrå. Samtidigt som jakten på SM-guldet inletts fokuserar Frölundas sportchef Fredrik Sjöström på att få ihop laget till nästa säsong.



Forwarden Arttu Ruotsalainen är en kontraktsförlängning som Sjöström redan har löst till nästa säsong. 27-åringen anslöt till Frölunda inför den här säsongen och har bidragit med en offensiv spets för sitt lag.



— Ja, det var ett ganska enkelt beslut. Jag menar, det är ett fantastiskt gäng killar där ute och jag tror att vi har en chans att vinna i år. Och även den kommande säsongen, säger Ruotsalainen till Hockeysverige.se.



Under säsongen har Ruotsalainen gjort 22 poäng på sina 43 matcher. Den finska forwarden missade några matcher på grund av en skada men har hittat tillbaka till sitt spel mot slutet. Nu är det bestämt att Ruotsalainen blir kvar i Frölunda fram till 2026.

Förlänger med fler Stjärnor

Utöver Ruotsalainen har Erik Thorell skrivit på en förlängning som sträcker sig över de kommande två säsongerna, fram till 2027. Samtidigt har Linus Weissbach valt bort en klausul som gav honom möjligheten att spela i Schweiz nästa säsong, så han blir också kvar.



Dessutom har succéjunioren Ivar Stenberg skrivit på ett A-lagskontrakt med Frölunda. Detta innebär att även 17-åriga Stenberg blir kvar i klubben minst ett år till. Under de senaste matcherna har Frölunda haft många frånvarande spelare vilket resulterade i att fler juniorer tagit klivet upp till SHL.



— Det har varit svin-kul. Det är bland mina bästa vänner jag spelar med så det är superkul, säger Stenberg.



Vad tycker du om Frölunda som organisation? Att så många juniorer kan ta klivet upp till A-laget direkt?

— Nej, men det visar väl framförallt på en grym akademi. Vi utbildas väldigt bra, så grym organisation. Det är här jag vill vara och det känns grymt.



Även Ruotsalainen är väldigt nöjd med hur Frölunda hanterar sina spelare.



— Jag litar på laget. Jag ser alltid allt hur de har hanterat mina grejer och hur de behandlat mig den här säsongen så det har varit bra. Det var ett ganska lätt beslut att stanna. Det gick lite långsammare på början av säsongen men efter min skada i januari har det gått bättre och bättre match för match. Jag känner mig som mig själv igen så det har varit bra, säger Ruotsalainen.

Ivar Stenberg har fått spela i samma kedja som junioren Max Westergård under de senaste matcherna. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Ser fram emot första SM-slutspelet

Ikväll ska Frölunda ta sig an Timrå i den första kvartsfinalen som spelas i bäst av sju matcher. För både Ruotsalainen och Stenberg är detta det första slutspelet i SHL. Någon oro eller nervositet har de dock inte.



— Det ska bli superkul. Något man har drömt om sen man var liten. Jag ska försöka spela som vanligt men kanske lite mer mognare och vara lite mer detaljerad, säger Stenberg.



Routsalainen berättar att Frölunda förberett sig väl under uppehållet och nu är redo för slutspelet. Dessutom har Frölunda fått tillbaka flera spelare som varit sjuka eller skadade vilket Ruotsalainen ser som ett ytterligare plus för laget. Forwarden förklarar att det är viktiga matcher som väntar där varje minsta detalj kan vara avgörande.



— Vi behöver bara fortsätta fokusera på våra saker. Jag tycker att Timrå har ett bra lag och om vi inte är redo för det kommer det att bli tufft. Slutspel är slutspel och det är den bästa tiden på säsongen, så det kommer att bli spännande. Och ja, jag tror att du måste vara redo i hela 60 minuter och bara fortsätta, säger Ruotsalainen.



Känner du dig redo?

— Åh ja, jag är exalterad.