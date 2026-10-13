Beskedet – blir kvar i MoDo

Anton Lundmarks lån förlängs.

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När Anton Lundmark, under förra säsongen, vände tillbaka till Timrå IK var det via en swishinsamling. Därmed har lånet till Hockeyallsvenskan och rivalen, MoDo Hockey, kritiserats extra hårt sedan det blev klart för två veckor sedan.

Nu står det klart att två veckor blir minst tre.

– Så länge vi inte har några skador är det bättre att han är i Modo och får spela. Vi har ju möjlighet att ta hem honom om något händer, bekräftar SHL-klubbens sportchef, Kent Norberg, för Sundsvalls Tidning.

– Den här veckan kommer han att vara där, det är väl det vi har sagt. Han har tre matcher den här veckan, sedan får vi se. Dels hur vårt lag ser ut, hur det har gått för Anton och hur han mår, sa "Nubben" när lösningen presenterades.

"Tills vidare" var orden som användes när lånet presenterades, och då med löfte om regelbundna avstämningar. Lundmark gjorde sin första poäng under MoDo-lånet i senaste mötet, det mot BIK Karlskoga. Nu väntar matcher mot Modo Västerås och Kalmar.

Anledningen till 25-årige forwardens lån var att han i inledningen av säsongen hade det svårt att ta en plats i Timrå. En problematisk situation med tanke på att avtalet gäller till 2028.