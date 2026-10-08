Uppgifter: Kan återvända till SHL

Anton Lindholm.

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Anton Lindholm lämnade Leksand för spel i Bern 2024.

Om ett drygt halvår löper backens avtal med den schweiziska klubben ut – och nu har Lindholms representanter börjat sondera terrängen inför nästa säsong.

Enligt Expressen kan Lindholm återvända till SHL nästa säsong och tidningen rapporterar att backens representanter redan har inlett dialog med flera SHL-klubbar.

Spelade 20 minuter per match förra säsongen

Den 31-årige backen har spenderat merparten av sin seniorkarriär utomlands, där han gjorde fem säsonger i Nordamerika mellan 2016 och 2021 samt en säsong i KHL med Dinamo Minsk innan han anslöt till Leksand 2022.

I Bern har Lindholm haft en stor roll, där han förra säsongen snittade över 20 minuters istid per match. Den här säsongen har 31-åringen snittat drygt 17 och en halv minut per match under de sex inledande matcherna.

På meritlistan har Lindholm 66 NHL-matcher med Colorado Avalanche och tre VM-turneringar med Tre Kronor. Lindholm har även vunnit ett SM-guld med Skellefteå (2014).