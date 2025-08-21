Stjärnan gör comeback: ”Redo för spel”
Anton Levtchi har dragits med en knäskada under sommaren.
När Luleå möter Timrå i kväll är stjärnan redo för spel.
– Jag har varit borta en lång tid och jag är glad över att vara tillbaka. Nu blickar jag framåt, säger han till NSD.
Luleås fysansvarige Mattias Waaranperä bekräftar för NSD att stjärnforwarden Anton Levtchi är redo för spel efter att ha missat de två första träningsmatcherna mot Kärpät och MoDo.
– Han är redo, säger Waaranperä till tidningen.
Levtchi skadade sig i slutspelet och missade fyra matcher på Luleås resa till SM-guldet. Forwarden har dock klarat sig utan att behöva genomföra en operation under sommaren.
– Det var en ordentlig knäskada på honom och det har tagit sina veckor här under sommaren att få honom tillbaka i fullgott skick, säger Waaranperä.
Sista träningsmatchen innan CHL
Kvällens träningsmatch mot Timrå är lagets sista innan Luleå kliver in i CHL:s gruppspel nästa vecka. Premiären spelas på hemmaplan mot den schweiziska storklubben Zug.
Den 29-årige forwarden anslöt till Luleå från Tappara inför förra säsongen och noterades för 35 poäng (14+21) på 39 grundseriematcher. I slutspelet blev det ytterligare tio poäng (3+7) på 13 matcher. I januari förlängde Levtchi sitt kontrakt med Luleå till 2028.
