Stjärnan gör comeback: ”Redo för spel”

Anton Levtchi har dragits med en knäskada under sommaren.

När Luleå möter Timrå i kväll är stjärnan redo för spel.

– Jag har varit borta en lång tid och jag är glad över att vara tillbaka. Nu blickar jag framåt, säger han till NSD.

Anton Levtchi.

Foto: Pär Bäckström/Bildbyrån

Luleås fysansvarige Mattias Waaranperä bekräftar för NSD att stjärnforwarden Anton Levtchi är redo för spel efter att ha missat de två första träningsmatcherna mot Kärpät och MoDo.

– Han är redo, säger Waaranperä till tidningen.

Levtchi skadade sig i slutspelet och missade fyra matcher på Luleås resa till SM-guldet. Forwarden har dock klarat sig utan att behöva genomföra en operation under sommaren.

– Det var en ordentlig knäskada på honom och det har tagit sina veckor här under sommaren att få honom tillbaka i fullgott skick, säger Waaranperä.

Sista träningsmatchen innan CHL

Kvällens träningsmatch mot Timrå är lagets sista innan Luleå kliver in i CHL:s gruppspel nästa vecka. Premiären spelas på hemmaplan mot den schweiziska storklubben Zug.

Den 29-årige forwarden anslöt till Luleå från Tappara inför förra säsongen och noterades för 35 poäng (14+21) på 39 grundseriematcher. I slutspelet blev det ytterligare tio poäng (3+7) på 13 matcher. I januari förlängde Levtchi sitt kontrakt med Luleå till 2028.









