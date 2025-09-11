Timrå IK kan tvingas klara sig utan Anton Lander i premiären.

Det är fortfarande osäker status på kaptenen efter smällen han fick i genrepet.

– Vi håller fortfarande på att utvärdera Lander, säger lagläkaren Christan Rydin till Sundsvalls Tidning.

Anton Lander riskerar att missa lördagens SHL-premiär. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

På lördag släpps äntligen pucken för den nya SHL-säsongen. Det är dock ett osäkert skadeläge i flera klubbar, exempelvis ser Växjö ut att få klara sig utan lagkaptenen och stjärnbacken Joel Persson.

Men Växjö är inte ensamma om att kanske få spela utan sin kapten i premiärmatchen. Det är även oklar status på Timrås lagkapten Anton Lander.

Lander utgick efter att ha fått en smäll i Timrås sista träningsmatch mot Leksand förra helgen. 34-åringen har sedan tränat med laget under veckan och själv meddelat att han siktar på att kunna vara tillbaka i spel till lördagen.

Timrå väntar på besked om Anton Lander

Men Timrå menar fortfarande att det är osäkert ifall han är redo för att spela i premiärmatchen.

– Vi håller fortfarande på att utvärdera Lander, säger lagläkaren Christian Rydin till Sundsvalls Tidning.

Timrå möter Leksand borta på lördagskvällen för säsongens första match. Klubben kan dock inte ge något besked när Lander kan bli friskförklarad för spel igen.

– Det är svårt att svara på. Vi värderar honom dag för dag, säger Christian Rydin.

Sedan tidigare har Timrå även Tim Erixon och Per Svensson på skadelistan inför den nya säsongen.

Source: Anton Lander @ Elite Prospects