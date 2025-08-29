Otäcka smällen – matchstraff i träningsmatchen

Anton Johansson höll inte igen när Linköping stod på andra sidan.

Redan i första perioden av fredagsmötet drog Leksands-backen på sig ett matchstraff.

Anton Johansson och hans tackling på Loke Krantz. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

När Linköping och Leksand ställdes mot varandra under fredagen var olyckan framme tidigt för 18-årige Loke Krantz. Forwarden, född 2007, var med som extraspelaren på sin gamla hemmaplan i Enköping, men fick kliva ut i omklädningsrummet redan i första perioden av träningsmatchen.



Det var efter en pass upp mot den egna blålinjen som Krantz fick en rejäl smäll i ryggen. Leksands Anton Johansson hade klivit upp för att stoppa LHC-junioren, men var, enligt domarna, lite för brysk i sitt agerande. LHC-spelarna i båset fick se situationen på nära håll och flög upp för att skrika på de randiga.



Johansson satte sig till en början i utvisningsbåset, men fick inom kort konstatera att han fått säsongens första matchstraff, nu för boarding.



Linköping hade tagit ledningen med 1–0 redan i första minuten av mötet, men kunde inte fylla på till 2–0 i det efterföljande powerplay-spelet. Remi Elie var LHC:s målskytt i den första perioden. 1–0 stod sig in i första paus.



1–0 blev sedan både 2–0 och 3–0 via mitten-perioden. Adam Hofbauer stod för det första och Felix Öhrqvist det andra – trots att Johan Hedberg tagit en time out för sitt nya Leksandslag däremellan.



Tredje perioden slutade mållös.



Linköping – Leksand: 3–0 (1–0, 2–0, 0–0)

Linköping: Remi Elie, Adam Hofbauer, Felix Öhrqvist.

Leksand: –

*****

På annat håll under fredagskvällen föll även Växjö med 0–3.



För Leksand och Linköpings SHL-konkurrent var förlusten däremot mot utländskt motstånd. TPS tog nämligen emot det svenska laget i Finland och såg till att göra ett mål i vardera period. Tidigare Luleå-junioren Arttu Tuhkala stod för det första, svenske Lukas Wernblom för det andra och 19-årige Mitja Jokinen för det tredje.



– Det var en tråkig förlust. Vi har mycket att jobba på, säger Lucas Elvenes på Växjös hemsida efter matchen.